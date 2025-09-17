Son Mühür- Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırıldı. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla cezaevine gönderilen Mutlu'nun, "rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırma ve zimmet" suçlarından yargılanacağı öğrenildi. Bu gelişmeler üzerine İçişleri Bakanlığı, Anayasa ve ilgili kanun maddelerini gerekçe göstererek Başkan Mutlu'yu geçici bir tedbirle görevinden uzaklaştırdı.

İçişleri Bakanlığı'ndan görevden uzaklaştırma kararı

Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının hemen ardından, idari süreç de hızla işledi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi, bu tür durumlarda merkezi idareye belediye başkanlarını geçici olarak görevden alma yetkisi tanıyor.

İçişleri Bakanlığı, bu yetkisini kullanarak Hasan Mutlu'yu görevden uzaklaştırdığını kamuoyuna duyurdu. Bu karar, yargılama süreci devam ederken görevinin başında kalmasının kamusal düzen ve adaletin tecellisi açısından sakıncalı olacağı gerekçesiyle alındı. Görevden uzaklaştırma tedbiri, yargılama neticesinde suçlu bulunması halinde kalıcı hale gelebilecekken, aklanması durumunda görevinin iadesi söz konusu olabilecek.

Bayrampaşa'da belediye hizmetlerinin aksamaması için vekaleten atanacak ismin kim olacağı merakla bekleniyor.