Son Mühür- İstanbul’da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşanırken, acılı aile Ramazan Bayramı’nı mezarlıkta geçirmeye hazırlanıyor. Olayla ilgili gözaltına alınan 15 yaşındaki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Güngören’deki bıçaklı kavga can aldı

İstanbul’un Güngören ilçesinde 14 Ocak’ta meydana gelen olayda, henüz 17 yaşında olan Atlas Çağlayan bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan genç, yaşamını yitirdi. Olay, kamuoyunda büyük üzüntü yarattı.

15 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 yaşındaki E.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Karatepe Çocuk Cezaevi’ne gönderilmişti. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Genç yaşta toprağa verildi

Hayatını kaybeden Atlas Çağlayan, düzenlenen cenaze töreninin ardından anneannesinin yanına defnedildi. Ailesi ve yakınları, genç yaşta gelen ölümün acısını derin şekilde yaşıyor.

Aile bayramı mezar başında geçirecek

Atlas Çağlayan’ın ailesi, Ramazan Bayramı’nı bu yıl buruk geçirecek. Acılı ailenin bayram boyunca mezar başında olacağı öğrenildi.

Anma programı düzenlenecek

Aile tarafından yapılan açıklamada, bayramın ikinci günü olan 21 Mart Cumartesi saat 14.00’te Zeytinburnu Kazlıçeşme Mezarlığı’nda anma etkinliği düzenleneceği duyuruldu. Yapılan çağrıda, “Bizlerle birlikte olmak isteyen herkes, dualarımıza eşlik etsin isteriz” ifadelerine yer verildi.