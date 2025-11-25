Son Mühür/ Osman Günden - Bayraklı Belediyesi, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında kapsamlı bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri’nde düzenlenen program; İzmir Barosu, İzmir Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), akademisyenler, kadın örgütleri ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, açılış konuşmasında şiddet karşısındaki kararlı duruşlarını vurguladı ve çalıştaya güçlü bir mesajla başladı.

“Şiddetin bahanesi olmaz”

Başkan Önal konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Şiddetle mücadele kararlılık ister, örgütlü bir duruş ister. Bayraklı’da çizgimiz nettir: Şiddetin bahanesi olmaz. Eşitlik bir yönetim tercihi değil, vicdan sorumluluğudur. Güvenli bir kent ancak kadınların güvenle yaşadığı bir kenttir.” Önal, belediye tarafından hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın, kadınların, çocukların, gençlerin ve dezavantajlı yurttaşların yaşamın tüm alanlarında eşit koşullarda yer alması için oluşturulduğunu belirtti.

Uzmanlar şiddetin tüm boyutlarını değerlendirdi

Çalıştayda kadına yönelik şiddet; hukuki süreçlerden toplumsal nedenlere, destek mekanizmalarından önleyici politikalara kadar geniş bir perspektifte ele alındı.

İlk oturum, Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nebiye Konuk Kandemir moderatörlüğünde gerçekleşti. İzmir Barosu ve ŞÖNİM temsilcileri; kadınların hukuki haklarını, başvuru yollarını ve kurumların sunduğu destek mekanizmalarını anlattı.

Toplumsal nedenler ve çözüm önerileri

İkinci oturumda, İzmir Kadın Dayanışma Derneği Temsilcisi Seher Gündoğan moderatörlüğünde AÇEV ve UCİM uzmanları söz aldı. Konuşmalarda şiddetin kültürel kökenleri, çocuk ve aile üzerindeki etkileri ve eğitim temelli önleyici politikalar değerlendirildi.

Yerel çözüm önerileri geliştirildi

Program kapsamında iki aşamalı bir atölye çalışması düzenlendi. Katılımcılar Bayraklı özelinde uygulanabilecek stratejiler geliştirdi ve yerel politika önerileri üretti. Kadın kooperatiflerinin açtığı stantlar, kadın emeğini görünür kılarak çalıştaya ayrı bir değer kattı.

“Şiddetin normalleşmesine izin vermeyeceğiz”

Başkan İrfan Önal, kapanış değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Kadına yönelik şiddet sadece bireysel bir mesele değildir; toplumsal yapımızı ve insanlık onurumuzu ilgilendiren bir meseledir. Toplum ancak kadınların sesinin duyulduğu yerde eşit olabilir. Birlikte daha eşit bir Bayraklı’yı mutlaka inşa edeceğiz.” Önal, çalıştaya katkı sunan tüm kurumlara teşekkür ederek şiddetle mücadelede kurumsal dayanışmayı büyüteceklerini belirtti.