Son Mühür- İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Mansuroğlu Mahallesi’nde bugün sabah saat 10.30’da başlayan elektrik kesintisi, bölgede faaliyet gösteren çok sayıda iş yeri ve medya kuruluşunu olumsuz etkiledi. Mesainin en yoğun saatlerinde yaşanan kesinti nedeniyle ofis çalışmaları aksarken, dijital yayın yapan kurumlarda da sorunlar yaşandı.

Elektriklerin aniden kesilmesiyle birlikte bilgisayar sistemleri kapandı, internet erişimi kesildi ve birçok işletmede operasyonlar durma noktasına geldi. Özellikle haber merkezleri ve içerik üretim ofisleri, yayın ve veri akışında aksama yaşandığı görüldü. Bazı işletmelerde veri kaybı riskine karşı acil önlemler alınırken, jeneratörü olmayan iş yerleri tamamen faaliyet dışı kaldı.

Habersiz kesinti tepkisi

Bölge esnafı ve çalışanlar, kesintinin öncesinde herhangi bir resmi bilgilendirme yapılmadığını ifade ederek duruma tepki gösterdi. Planlı bir bakım ya da çalışma söz konusuysa önceden duyuru yapılması gerektiğini vurgulayan işletme sahipleri, ani kesintinin ekonomik kayba yol açtığını dile getirdi.

İşletme sahipleri, Bayraklı gibi iş merkezlerinin yoğun olduğu bir bölgede altyapı planlamasının daha şeffaf ve öngörülebilir yürütülmesi gerektiğini belirtti.