İzmir’in yeraltı ve yer üstü kaynakları arasında tarım ürünleri, jeotermal enerji, su ürünleri, mermer, feldispat, kil, civa, manganez ve süs bitkileri başı çekiyor. Şehir hem yenilenebilir enerji hem bitkisel üretim hem de endüstriyel hammadde tarafında ciddi bir potansiyel barındırıyor.

İzmir’in tarım ürünleri ve yer üstü kaynakları

Şehir yüzölçümünün yüzde 29,5’ini işlenebilir arazi oluşturuyor. Toplam 353 bin 318 hektarlık tarım alanının yüzde 48,1’i tarla, yüzde 43,4’ü meyve ve baharat, yüzde 8’i sebze, yüzde 0,5’i ise süs bitkileri arazisinden meydana geliyor. Bayındır, Torbalı, Tire, Selçuk, Kiraz ve Ödemiş öne çıkan tarım ilçeleri.

Pamuk, tütün, zeytin, üzüm ve incir geleneksel ihraç ürünleri. Silajlık mısır ve yem şalgamı üretiminde Türkiye birincisi konumunda. Patates ve pamuk üretiminde ise ülke sıralamasında beşinci sırada.

İzmir’in jeotermal enerji ve su kaynakları

Jeotermal enerji bakımından İzmir, Türkiye’nin en zengin illerinden biri. Türkiye’deki ekonomik işletmeciliğe uygun jeotermal kaynakların yüzde 80’i Batı Anadolu’da bulunuyor. Türkiye’nin ilk jeotermal araştırma kuyusu 1963’te Balçova’da açıldı; bu, ülkenin jeotermal serüveninin başlangıç noktası kabul ediliyor.

Bugün Balçova ve Narlıdere bölgelerinde geniş çaplı jeotermal ısıtma uygulamaları yapılıyor. Dikili’de jeotermal seracılığa yönelik organize sanayi bölgesi planlanıyor. 629 kilometrelik kıyı şeridi, su ürünleri açısından şehri Türkiye’nin en güçlüsü yapıyor; 2023’te ülke su ürünleri ihracatının 656 milyon doları İzmir üzerinden sertifikalandı.

İzmir’in yeraltı kaynakları ve madenleri

Endüstriyel hammadde çeşitliliği şehrin önemli bir avantajı. Mermer, feldispat ve kil yer altı varlığının başında geliyor. Türkiye’nin önemli civa yataklarından biri Ödemiş ve Karaburun çevresinde bulunuyor; bu maden dişçilik ve termometre yapımında kullanılıyor.

Manganez yatakları da şehrin yer altı zenginlikleri arasında. Türkiye’nin en büyük tuz üretimi ise İzmir’deki Çamaltı Tuzlası’nda deniz suyundan elde ediliyor. Bu tesis ülkenin tuz ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor.

İzmir’in süs bitkileri ve diğer kaynakları

Süs bitkileri sektöründe İzmir 16 bin 365 dekarlık üretim alanıyla Türkiye birincisi. Türkiye süs bitkileri üretim alanlarının yaklaşık yüzde 40’ı bu şehirde, Küçük Menderes Havzası’nda kümelenmiş. Bayındır ve Ödemiş ilçeleri sektörün merkezi konumunda.

Nergis üretiminin yüzde 89’u, çiçek soğanı üretiminin yüzde 54’ü İzmir’den geliyor. Kekik ve lavanta gibi tıbbi aromatik bitkiler ile arıcılık ürünleri de önemli ihracat kalemleri arasında; bal Almanya, ABD, Umman ve İtalya gibi ülkelere gönderiliyor.