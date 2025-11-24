Son Mühür / Yiğit Uzun - İzmir’in Bayraklı ilçesinde yapımı tamamlanan Sabiha Ahmet Tabak İlkokulu, Sabiha Ahmet Tabak Ortaokulu, Talatpaşa Ortaokulu ve Özkanlar Ortaokulu, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Toplam 96 derslikten oluşan okulların açılışı, iktidar ve muhalefet temsilcilerini aynı kürsüde buluştururken, törende eğitim yatırımlarına devam edilmesi için karşılıklı destek mesajları verildi.

Törene İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, AK Parti Konak İlçe Başkanı Said Başdaş, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda yurttaş katıldı. Program öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle başladı, ardından öğretmen ve öğrencilerin konuşmalarıyla devam etti.

“Birkaç yıl içinde eğitim altyapısında eksik kalmayacak”

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, konuşmasında 6 Şubat depremleri sonrası hem deprem bölgesinde hem de İzmir’de önemli bir yatırım yükü taşındığını hatırlatarak, son iki yılda kentte 104 okulun tamamlandığını, 38 okulun yapımının sürdüğünü, birçok okul için de proje ve ihale süreçlerinin devam ettiğini belirtti.

Elban, “Bütçe imkanları kısıtlı olmasına rağmen birkaç yıl içinde İzmir’de eğitim altyapısı açısından hiçbir eksik kalmayacak. Fiziki şartlarımız iyi seviyeye geldi, öğretmen eksiğimiz yok, donanım eksiklerimiz çok az” diyerek, Cumhurbaşkanı ile Milli Eğitim Bakanı başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

İnan’dan ‘mahallemin okulu’ vurgusu ve yatırım tablosu

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, büyüdüğü mahallenin okullarının açılışında kürsüye çıktığını hatırlatarak, Sabiha Ahmet Tabak İlkokulu’nda öğrencilik yaptığı günleri anlattı. Aynı mahallede yaşayan ailelerin geçmişte sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimde ciddi güçlükler yaşadığını, bugün ise kısa sürede şehir hastanesine ve modern okullara ulaşabildiklerini söyledi.

İnan, İzmir’de 2003–2024 yılları arasında 7 trilyon 787 milyar TL tutarında eğitim yatırımı yapıldığını, bu süreçte 178 milyon ücretsiz ders kitabı, on binlerce bilgisayar, tablet ve akıllı tahtanın öğrencilere ulaştırıldığını dile getirdi. Kentte 370 öğrencinin evde, 49 öğrencinin hastanede eğitim aldığını, 7 bin 648 özel gereksinimli öğrencinin tamamının servis hizmetinden yararlandığını belirterek, “Hiçbir öğrencimizin eğitim dışında kalmaması için sistemi bu şekilde kurduk” dedi.

Yeni açılan okulların robotik sınıflar, kodlama atölyeleri, laboratuvarlar ve yapay zekâ destekli öğrenme altyapılarıyla İzmir’i “bilgi üreten bir şehir” haline getireceğini vurgulayan İnan, Meclis’te süren bütçe görüşmelerinde bu yıl da en büyük payın eğitime ayrıldığını, bunun “Türkiye geleceğini eğitime yaptığı yatırımla kuruyor” mesajı taşıdığını ifade etti.

İnan, Bayraklı’da yapımı tamamlanan dört okulun yanı sıra Şehit Cesur İlkokulu ve Çamkıran Ortaokulu’nun da bitirildiğini, Şehit Uğur Sarıkata Ortaokulu ve pansiyonunun inşaatlarının sürdüğünü, Bayraklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ticaret Borsası Ortaokulu ve Durmuş Yaşar Ortaokulu için ihale süreçlerinin devam ettiğini aktardı.

Kasapoğlu: “Hizmet etmek herkese nasip olmaz”

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılışı yapılan dört okul ve 96 dersliği “bir nasip meselesi” olarak niteleyerek, “Bu ülkenin evlatları için her şeyin en iyisi gerekir ve biz bunun için çalışıyoruz” dedi.

Öğretmenler Günü’nü kutlayan Kasapoğlu, engelli öğrenciler için açılan özel eğitim sınıflarına da dikkat çekerek, “Tüm öğrencilerimiz değerlidir; engelli öğrencilerimizin diğer öğrencilerle bir arada eğitim görmesi son derece kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

Kaya’dan planlama çağrısı: “Bayraklı’dan diğer ilçelere örnek olsun”

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise konuşmasında, İzmir merkezdeki dezavantajlı bölgelerden birinin Bayraklı olduğunu belirterek, kentteki planlama eksiklerinin eğitim yatırımlarını zaman zaman zorlaştırdığını söyledi.

Kaya, özellikle Bayraklı, Karabağlar, Bornova ve Buca’da öğrencilerin modern eğitim tesisleriyle buluşturulması için okul alanlarının doğru planlanması gerektiğini belirterek, “Bayraklı Belediye Başkanımızın diğer ilçe belediye başkanlarımıza da bu konuda öncülük edeceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın İzmir’e verdiği güçlü destekle şehrimize daha birçok okul kazandırmak için çalışacağız” dedi.

“Dezavantajlı mahallelerin önemli yatırımlara ihtiyacı var”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, konuşmasında açılışı yapılan okulların ilçenin dezavantajlı mahalleleri için büyük önem taşıdığını vurguladı. Önal, “Bayraklı’nın dezavantajlı mahallelerinin önemli yatırımlara ihtiyacı var. Bu konuda Bayraklılı hemşehrimiz olan milletvekilimizden de desteklerini beklediğimi özellikle ifade ediyorum” diyerek hükümetten yeni yatırımlar için destek talep etti.

Yahşi’den Suriyeli öğrenci örneği ve kapsayıcı eğitim mesajı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, konuşmasında yurt ziyaretleri sırasında tanıştığı, yüzde 5 görme oranına sahip Suriyeli bir öğrencinin sözlerini aktardı. Öğrencinin “Burada olmasaydım büyük ihtimalle kendi ülkemde terörist olurdum, bu topraklar için şehit olurum çünkü siz bize sahip çıktınız” dediğini anlatan Yahşi, İzmir’de binlerce yabancı uyruklu öğrencinin sessiz ve sorunsuz şekilde eğitim aldığını vurguladı.

Yahşi, kentte kanser, lösemi ve ortopedik hastalara hastanelerde eğitim veren öğretmenler ile işitme engelliler okulunda 24 öğrenciye 44 öğretmenin hizmet verdiğini belirterek, “Engelli öğrencilerine dahi bu denli önem veren bir devletiz” dedi. Bayraklı’da temeli 1 yıl 3 ay önce atılan okulun bugün açılıyor olmasının da bu yaklaşımın sonucu olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından dua okundu, kurdele kesilerek dört okul resmi olarak hizmete açıldı. Protokol üyeleri sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Açılış töreni, hem yeni eğitim yatırımlarının tanıtıldığı hem de İzmir’de eğitime dair iktidar ve yerel yönetim arasında iş birliği mesajlarının öne çıktığı bir buluşma olarak kayıtlara geçti.

Önal’ın bu sözleri, törendeki karşılıklı diplomatik tonu güçlendiren dikkat çekici başlıklardan biriydi.

