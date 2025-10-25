İzmir’de 90 yaşında hayatını kaybeden İzmir Devlet Tiyatrosu’nun eski sanatçılarından Melek Tartan için anlamlı bir anma programı düzenlendi. Tartan için düzenlenen tören, yıllarını adadığı İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi’nin bahçesinde gerçekleştirildi. Anma programına sanatçının oğlu, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hakan Tartan, tiyatro camiasından meslektaşları ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“Annemin sanat aşkı hiç bitmedi”

Törende duygusal bir konuşma yapan Hakan Tartan, annesinin sanatla dolu yaşamını şu sözlerle anlattı: “Annemin sanat aşkı son güne kadar hiç bitmedi. Devlet Tiyatrosu ve tiyatro dünyası onun yaşamının merkezindeydi. Son günlerinde bile oyunları, oyuncuları ve yönetmenleri konuşarak vakit geçiriyordu. ‘Gitsem de şu oyunda oynasam’ derdi. Hayatı boyunca sahnenin ışığını içinde taşıdı.” Konuşmaların ardından Melek Tartan’ın cenazesi omuzlarda taşınarak uğurlandı.

Türk tiyatrosunun emektar ismi

Bir dönem Türk tiyatrosunun önemli yönetmenlerinden merhum Fikret Tartan’ın eşi olan Melek Tartan, sanat yaşamı boyunca pek çok klasik oyunda sahne aldı. Tartan, “Bütün Oğullarım”, “Kaktüs Çiçeği”, “İstanbul Efendisi”, “Balıkesir Muhasebecisi”, “Ağaçlar Ayakta Ölür” ve “Gönül Avcısı” gibi unutulmaz yapımlarda rol aldı.

İzmir’de son yolculuğuna uğurlanacak

Önceki gün vefat eden Melek Tartan’ın cenazesi, Alsancak Hocazade Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Bayraklı Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verilecek.