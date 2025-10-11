Son Mühür/ Beste Temel - Bayraklı Belediyesi’nin “Anne Çocuk Atölyesi” projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, anneler ve çocuklar atık malzemelerden kuş yuvaları ve kedi evleri yaptı. Başkan İrfan Önal, “Çocuklarımızın çevreye ve hayvanlara duyarlı bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz” dedi.

Geri dönüşüm temalı etkinlik büyük ilgi gördü

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Soğukkuyu Mahallesi Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli Parkı’nda yapıldı. Çocuklar ve anneler, atık malzemeleri değerlendirerek sokak hayvanları için kuş yuvaları ve kedi evleri tasarladı. Etkinlik, hem eğlenceli anlara sahne oldu hem de katılımcılara çevre bilinci ve hayvan sevgisi kazandırdı.

Başkan Önal çocuklarla birlikte çalıştı

Etkinliğe katılan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, çocuklarla birlikte kuş yuvalarını ağaçlara, kedi evlerini ise uygun alanlara yerleştirdi. Başkan Önal, “Çocuklarımızın çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesini sağlamak için bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Onlarla bir arada olmak büyük bir mutluluktu. Kültürden sanata, spordan çevreye kadar birçok alanda çocuklarımız için daha iyi bir gelecek bırakmak adına çalışmalarımız sürecek,” dedi.

Doğayı korumak küçük yaşta öğrenilmeli

Çocukların erken yaşta doğa bilinci kazanmasının önemine dikkat çeken Başkan Önal, “Bu tür etkinlikler hem eğlenceli hem öğretici. Katılan tüm çocuklarımıza ve annelerine teşekkür ediyorum. Onların bilinçli bireyler olarak yetişmesi için çevre, sanat ve eğitim alanlarında projeler üretmeye devam edeceğiz,” diye konuştu.