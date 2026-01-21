Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mersin’in Erdemli ilçesinde öğleden sonra orta şiddetli bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, çevre ilçelerde ve Mersin şehir merkezinde de hissedilirken, vatandaşlar arasında kısa süreli bir paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre sarsıntı nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Depremin teknik detayları ve merkez üssü

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan verilerine göre, sarsıntı bugün (21 Ocak 2026) Türkiye saati ile 16:12:17’de kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.9 (Mw) olarak ölçülürken, merkez üssünün Erdemli ilçesi olduğu açıklandı. Sarsıntının koordinatları ise 36.6925 kuzey enlemi ve 34.10444 doğu boylamı olarak sisteme yansıdı.

Sarsıntı yer yüzeyine yakın gerçekleşti

Depremin derinliği, hissedilme şiddeti üzerinde belirleyici bir rol oynadı. Yer kabuğunun yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, yüzeye yakın olması sebebiyle Erdemli ve komşu yerleşim birimlerinde oldukça net bir şekilde hissedildi.