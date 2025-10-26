TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Aliağa Futbol Kulübü, sahasında Yeni Mersin İdmanyurdu’nu 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini hanesine yazdırdı. Bu kritik zaferle birlikte puanını 22’ye yükselten sarı-siyahlılar, zirve yarışındaki iddiasını somut bir şekilde kanıtlamış oldu. İzmir temsilcisi, son altı haftalık periyotta gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Bu süreçte 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Aliağa FK, taraftarına büyük bir coşku yaşatırken, özellikle evindeki başarı grafiğiyle ligin en zorlu ekiplerinden biri olduğunu gösterdi. Profesyonel liglerde tam üç sezondur kendi sahasında bileği hiç bükülmeyen Aliağa Futbol, bu etkileyici seriyi sürdürme kararlılığında.

Teknik direktör Polat Çetin'den istikrar vurgusu

Aliağa Futbol’un başarılı Teknik Direktörü Polat Çetin, alınan galibiyetin ardından yaptığı açıklamada takımına olan güvenini ve istikrarın önemini vurguladı. Ligde rekabetin üst düzeyde olduğunu ifade eden Çetin, takımının son haftalarda aldığı başarılı sonuçlardan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Çetin, "Ben takımıma sonuna kadar güveniyorum. Gerçekten son maçlarda çok iyi sonuçlar elde ettik ve bu ivmeyi kaybetmeden sürdürmemiz gerekiyor. Takım olarak belirlediğimiz şampiyonluk hedefi doğrultusunda her maç final niteliğinde," ifadelerini kullanarak oyuncularına motivasyon mesajı verdi. Teknik heyetin, bu istikrarlı performansı sezon sonuna kadar taşımak için titizlikle çalıştığı biliniyor.

Kupa mesaisi başlıyor: Ardından zorlu deplasman hazırlığı

Ligdeki başarılı grafiğini sürdüren İzmir ekibini önümüzdeki günlerde yoğun bir fikstür bekliyor. Aliağa Futbol, ilk olarak Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele edecek. Kırmızı Grup temsilcisi, 28 Ekim Salı günü kendi evinde Serikspor’u ağırlayacak. Kupa mesaisinin hemen ardından ise ligdeki kritik mücadelesine odaklanacak. Sarı-siyahlılar, gelecek hafta deplasmanda güçlü rakiplerden Arnavutköy Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Teknik heyet ve oyuncular, hem kupa hem de lig maçlarından galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerlerini pekiştirmeyi amaçlıyor. Bu yoğun tempo, takımın derinliğini ve rotasyon kabiliyetini test edecek önemli bir süreç olacak.