İzmir'in Bayındır ilçesinde Arıkbaşı Mahallesi Kireç Dağı mevkiindeki dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Yangının ihbar edilmesi üzerine Bayındır Orman İşletme Şefliğine bağlı yedi ekip ile Torbalı, Bayındır ve İzmir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Mahalle sakinleri, yangını söndürme çalışmalarına destek verirken, ekipler de alevlerin kontrol altına alınması için büyük çaba gösterdi. Bölgeye gelen Bayındır Kaymakamı Murat Mete ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Eşmeli, yangın bölgesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Arı kovanları zarar gördü

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, mahalle sakinlerinden edinilen bilgilere göre bazı vatandaşların arı kovanlarının zarar gördüğü tespit edildi. Yangın sonrası bölgede soğutma ve denetim çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları ve yangın riskine karşı tedbirli davranmaları konusunda uyardı.