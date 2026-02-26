Son Mühür- İzmir’in Bayındır ilçesinde belediye mülkiyetinde bulunan toplam 21 taşınmaz satışa çıkarıldı. Farklı mahallelerde yer alan arsa, zeytinlik, zeytin bahçesi ve bahçe vasıflı taşınmazlar, 10 Mart 2026 tarihinde düzenlenecek ihaleyle yeni sahiplerini bulacak.

Muhammen bedel toplamı 30 milyon TL’yi aşıyor

Satış listesinde Çırpı, Ergenli, Zeytinova, Furunlu, Turan, Yusuflu, Çamlıbel, Gaziler, Çınardibi ve Dereköy mahallelerinde bulunan taşınmazlar yer alıyor.

Muhammen bedelleri yaklaşık 220 bin TL ile 2 milyon 796 bin TL arasında değişen taşınmazların toplam tahmini satış bedeli 30 milyon TL’yi aşıyor. Geçici teminat bedelleri ise taşınmazın değerine göre 6 bin TL ile 83 bin TL arasında belirlendi.

İhale 10 Mart’ta

İhaleler, 10 Mart 2026 tarihinde saat 14.20’den itibaren başlayacak ve 16.00’ya kadar yarımşar saat arayla gerçekleştirilecek.

Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında özellikle zeytinlik vasıflı geniş araziler dikkat çekerken, arsa niteliğindeki parsellerin de yatırım açısından ilgi görmesi bekleniyor.