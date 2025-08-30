İzmir'in Selçuk ilçesinde çok sayıda sokak hayvanının zehirlenerek öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada, güvenlik kameralarından tespit edilen 3 çocuğun ifadesi doğrultusunda bir şüpheli gözaltına alındı. Çocukların, zehirli etleri kendilerine 53 yaşındaki A.S.'nin verdiğini söylemesi üzerine yakalanan şüpheli, köpek saldırısına uğradığı için bu eylemi gerçekleştirdiğini iddia etti.

Olayın gelişimi ve tespitler

Olay, geçtiğimiz gün Selçuk'a bağlı kırsal Belevi Mahallesi'nde, vatandaşların çok sayıda ölü hayvanı fark etmesiyle ortaya çıktı. Durumun jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirilmesi üzerine, olay yerinde yapılan ilk incelemede, hayvanların tavuk etiyle zehirlenerek öldürüldüğü şüphesi üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yapılan sayımlarda 10 köpek ve 5 kedinin telef olduğu belirlendi. Hayvanların tükettiği yiyeceklerden alınan numuneler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için gıda kontrol laboratuvarına gönderildi.

Güvenlik kameraları ve çocukların ifadeleri

Jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması için bölgedeki güvenlik kameralarını titizlikle inceledi. Görüntülerde, 3 çocuğun sokak hayvanlarına et bıraktığı görüldü. İfadeleri alınmak üzere jandarmaya getirilen çocuklar, etleri kendilerine aynı mahallede yaşayan A.S. isimli şahsın verdiğini ve etlerin zehirli olduğunu bilmediklerini söylediler. Çocukların bu beyanları üzerine kimliği tespit edilen A.S., dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin savunması: “Köpek saldırısına uğradım”

Gözaltına alınan A.S., jandarmadaki ifadesinde, birkaç gün önce bir köpeğin saldırısına uğradığını ve ısırıldığını iddia etti. Bu olayın intikamı olarak çocuklara zehirli et verdiğini ve hayvanların ölmesini istediğini söylediği öğrenildi. Mahalle Muhtarı Doğan Dönmez ise yaşanan bu vahşeti kınayarak, can dostlarına yönelik bu tür saldırıların takipçisi olacaklarını ve sorumluların cezalandırılması için her türlü gayreti göstereceklerini belirtti. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.