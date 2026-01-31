Son Mühür- Bayındır’da bugün ve yarın gerçekleştirilmesi planlanan 5. Bayındır Turan Mahallesi Nergis ve Kuru Çiçek Festivali, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Festivalin iptal kararını kamuoyuna Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu duyurdu.

Olumsuz hava şartları kararı getirdi

Bölgede etkili olan yoğun yağış ve elverişsiz hava koşullarının, festival alanında güvenlik riskleri oluşturduğunu belirten Başkan Sakarsu, alınan kararın hem vatandaşların hem de görevli personelin güvenliği gözetilerek verildiğini ifade etti.

“Güvenliği tehlikeye atmak istemedik”

Başkan Sakarsu açıklamasında, festivalin büyük bir emek ve heyecanla hazırlandığını vurgulayarak, “Sizlerin, ilçemize gelecek misafirlerimizin ve sahada görev yapan çalışma arkadaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atmamak adına bu kararı üzülerek aldık” dedi.

Nergisin doğası vurgulandı

Festivalin nergisin doğası gereği sınırlı bir zaman diliminde yapılabildiğine dikkat çeken Sakarsu, olumsuz hava koşullarında gerçekleştirilecek bir etkinliğin festivalin ruhuna ve coşkusuna uygun olmayacağını belirtti.

Üreticilere ve emekçilere teşekkür

Hazırlık sürecinde büyük emek harcayan üreticilere, esnafa ve belediye çalışanlarına teşekkür eden Başkan Sakarsu, “Gönüllerimizin bir olduğu, nergis kokulu daha güzel günlerde yeniden buluşmak en büyük temennimdir” ifadelerini kullandı.

Yeni buluşma umudu

Festivalin iptal edilmesine rağmen Bayındır’ın nergis ve kuru çiçek kültürünün yaşatılmaya devam edeceğini belirten Sakarsu, vatandaşlara anlayışları için teşekkür ederek tüm halkı sevgi ve saygıyla selamladı.