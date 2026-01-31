Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’de sanatseverler, anlamı derin bir senfoni konserinde bir araya geldi. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), bu haftaki konserini kısa süre önce yaşamını yitiren başkemancısı Deniz Özasker anısına gerçekleştirdi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM)’de düzenlenen konser, duygu dolu anlara sahne oldu.

Konser saygı duruşu ile başladı

Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Deniz Özasker için konser öncesinde sahnede anlamlı bir anma gerçekleştirildi.

Özasker’in fotoğrafı ve çiçekler eşliğinde yapılan saygı duruşu sırasında salonda derin bir sessizlik hakim oldu. İzleyiciler, orkestranın unutulmaz başkemancısını alkışlarla andı.

İZDSO Müdürü Özge Tanrıver’den duygusal konuşma

Anma bölümünde kısa bir konuşma yapan İZDSO Müdürü Özge Tanrıver, salondaki herkesi duygulandırdı. Tanrıver, Deniz Özasker’in orkestradaki yerinin ve öneminin kelimelerle anlatılamayacağını belirterek, bu konserin kendileri için son derece zor ama bir o kadar da anlamlı olduğunu ifade etti.

Tanrıver, bu özel gecede izleyicilerin paylaşılan yasa ortak olmasının kendileri için büyük bir değer taşıdığını dile getirdi.

Beethoven eserleriyle unutulmaz bir gece

Anma bölümünün ardından konser, Alman şef Albrecht Mayer yönetiminde devam etti. Gecenin solisti ise klasik müzik dünyasında kuşağının öne çıkan isimlerinden biri olarak gösterilen piyanist Fabian Müller oldu.

Müller, Ludwig van Beethoven’in 1809 yılında bestelediği “Piyano Konçertosu No. 5” ile “Senfoni No. 8” eserlerini başarıyla seslendirdi.

Sanatseverlerden dakikalarca ayakta alkış

Saat 20.00’de başlayan ve yaklaşık iki saat süren konser, İzmirli müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Performansın ardından solist Fabian Müller ve şef Albrecht Mayer, sanatseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Duygusal atmosferiyle hafızalara kazınan konser, aynı zamanda İZDSO’nun ocak ayındaki son buluşması olarak sanat takvimindeki yerini aldı.