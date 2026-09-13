Son Mühür/ Beste Temel- 95. İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl gençlerin mühendislik sınırlarını zorladığı sıra dışı bir heyecana sahne oluyor. Kültürpark’ın o bildik sakin gölü, Red Bull Karton Tekne Yarışması ile adeta dev bir tasarım laboratuvarına dönüştü. Ekipler günlerdir ellerinde maket bıçakları ve cetvellerle ter döküyor. Hedefleri çok net. Yaptıkları tekneleri batırmadan bitiş çizgisine ulaştırmak.

Ejderhalar, yapay zeka ve kilo hesabı

Üniversitelilerin kurduğu atölye çadırlarında rekabetten çok kahkaha sesleri yükseliyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden Güney Kaytancı meseleyi tek cümleye sığdırıyor: "Amacımız galibiyetten çok, eğlenmek." Üç kişilik takımıyla saatlerce karton kesip biçen Kaytancı, İzmir'in bu tarz mühendislik ve tasarım şovlarına daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi ekibi ise işi bir adım ileri taşıdı. Tasarım sürecine yapay zekayı dahil ettiler. Ortaya "Ejderha" konseptli iddialı bir tekne çıktı. İşin en eğlenceli kısmı ise yarışma stratejilerinde gizli. Ekibin üyelerinden Ece Özgöl, kuralları kendi lehlerine nasıl çevirdiklerini gülerek anlatıyor: "Tartıya çıktık. Kurallara göre pilotun kilosu kadar içecek hediye edilecek. Biz de hiç düşünmedik, aramızdaki en ağır arkadaşımızı tekneyi sürmesi için seçtik."

Grafik Tasarım mezunu Atabey Aydın da bu coşkuya ortak. İlk defa böyle bir konstrüksiyon işine giriştiğini söylüyor. Gözünü şimdiden karaya dikmiş bile. Gelecek yıllarda go-kart veya benzeri kara araçları yarışlarını İzmir'de görmek istiyor.

Ustalık arayanlara özel arena

Fuarın nabzı sadece göl kenarında atmıyor. Biraz ileride, çekiç ve matkap seslerinin birbirine karıştığı İZELTAŞ Usta İşi Arena var. Ziyaretçiler burada elektrikli el aletlerini test ediyor, hedef atışı yarışmalarında boy gösteriyor. Kısacası herkesin içindeki o gizli 'usta' bir süreliğine gün yüzüne çıkıyor.

Aileler de halinden gayet memnun. Fuara kızıyla gelen Hale Yıldırım etkinlik çeşitliliğini tam notla değerlendirirken, oğluyla stantları gezen Zümriye Buket Karakuş çocuklara özel yaratıcı atölyelerin tam bir kurtarıcı olduğunu belirtiyor. Lezzet durakları ve oyun alanları derken günün nasıl geçtiğini anlamamışlar bile.

Büyük final ise kapıda. Tüm bu emeklerin, kartonların ve yapay zeka destekli tasarımların suyla imtihanı, fuarın son günü saat 17.00’de Kültürpark Gölü’nde yaşanacak. Bakalım hangi tekne suları yararak geçecek, hangisi gölün dibini boylayacak?

