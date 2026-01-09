Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde bulunan Türk azınlığına ait bir ilkokula yönelik saldırıyı kınadı. Keçeli, söz konusu saldırının kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Saldırının faillerinin tespit edilmesi talebi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Keçeli, Karacaoğlan köyünde yer alan ve 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Yunan makamlarınca kapatılan okulun tahrip edilmesini eleştirdi. Sözcü, “Saldırının sorumlusu kim olursa olsun, olayın aydınlatılmasını, faillerin bir an önce tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını Yunan yetkililerden bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye, azınlığın haklarının takipçisi olmaya devam edecek

Keçeli, Karacaoğlan’da yaşayan soydaşların üzüntüsünü paylaştıklarını belirterek, Türkiye’nin Batı Trakya Türk azınlığının Lozan Barış Antlaşması ile güvence altına alınmış hak ve menfaatlerini takip etmeye devam edeceğini vurguladı.