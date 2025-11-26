Son Mühür/ Emine Kulak - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Çalıştayı” Tarihi Havagazı Fabrikası’nda geniş katılımla gerçekleştirildi. Çalıştaya ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir kent hedefleri doğrultusunda önemli mesajlar verdi.

Belediyenin çevre ve enerji alanındaki yol haritasını şekillendirecek çalıştayda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İZENERJİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Bozoğlu, İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Yüksel Yalçın, akademisyenler, uzmanlar, sivil toplum temsilcileri ve kurum yetkilileri bir araya geldi.

TUGAY: YERELDE UYGULANMADIĞINDA ÇOĞU ŞEY BOŞTA KALIYOR

Çalıştayda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “ Üzerine konuştuğumuz konuların yerel yönetimler eliyle çalışılmasının önemli olduğunu düşüyoruz. Doğruları bir yerlerde konuşmanız, yazmanız sorunları çözmüyor. Yerelde uygulanması ve çözülmedikçe çoğu şey boşta kalıyor. Sistemin yerel yönetimler değerli ve önemli. Hükümet olsak en önemli vurgularından biri bu olmalı demeliyiz. Biz bugün İzBB olarak 2020 yılında yapılmış ve revizyon planı hissettiğimiz sürdürülebilirliğin revizyon çalışmasını yapıyoruz. Bu revizyonun son aşamasında da böyle bir çalıştay yapıyoruz. Yorulduğumuz ve çok çalıştığımız konu. Alt altta yazdığımızda çok çaba var, herkes konunun çok önemli olduğunu biliyoruz ama hareket etmekte zorlanıyoruz. Alınması gereken önlemlerin uygulanması için iki yol var. Bir tanesi içinde zorunlulukların ve cezaların olduğu bir karar olması lazım. Ya da toplum olarak bu işin doğrusunu öğreniriz ve kültür olarak benimseyip yaparız. Kültür olarak benimsemek daha doğru. Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bu çalıştayda kültür oluşturmaya çalışıyoruz. Bilim insanları nasıl olsa bunu halleder diye insanlar var. ‘vay be yapay zeka var. Yapay zeka hepimizi kurtaracak’ gibi bir beklenti var. Kansere de çözüm bulunacak gibi beklenti var. Biz hala kurtarılacak diye bakıyoruz ama gerçek şu ki döne dolaşa gelip de sonunda verilen nihai karar geri dönüşümsüz noktaya ya varacağız” dedi.

“TROPİK İKLİMLERDEKİ SİVRİ SİNEKLER ARTIK İZMİR’DE VAR”

İklim değişikliğinin etkilerinden konuşan Tugay, “Bugünü yaşayan insanların geldiği kültür tüketim. Bize bunları çok sevdirdiler. Kullanmasan da al dediler. Üretilen ve tüketilen her şey karbon yükü olarak geri geldi. O gazlar patlayınca dünyanın dengesi bozuldu. Tropik iklimlerdeki sivri sinekler artık İzmir’de var. Yüzlerce kaybolan canlı türü oldu. Mercanların kitlesel olarak yok oluşunu mu anlatalım. Artık daha az tüketelim, toplu taşıma kullanalım gibi şeyleri söylememizin anlamını bilin. Bilim insanları bunlar gerçeği Dünya’ya söylemeliler. Gittikçe dengesi daha da bozulan Dünya ile karşı karşıya kalacağız. Bizi yönetenlerin çapsızlığının bir parçası içindeki çağda olmak istemezdim. Bunlara sebep olmuş çağda olmaktan utanıyorum. Keşke önlemleri zamanında alabilseydik. İnsanlar sosyal ve öğrenici varlıklar. Neyi öğretilerse o öğrenilir. Bize bunu öğrettiler. Tüketime dayalı sistemin ürünü budur. İzmir olarak kamuda, özel sektörde bu konuya duyarlı olacak kişilerle ortaya koyduğumuz bir hedef var. Karbon nötr İzmir. Olmaz, yapamazlar diyorlar ama hepimiz göreceğiz” dedi.

"UMUYORUM YAPAY ZEKA İLE SOHBET ETMEZLER"

Yapay zeka vurgusu yapan Tugay, “Enerji verimliliği. Gereksiz enerjiyi durdurmamız lazım. Sanayi ve ev tipi harcamalarda verimlilik açısından yapılacak çok şey var. Her şeyi analiz ettiği zaman kullanımın bizi bu hale getirdiği sonucuna varılabiliyor. Şehir için nasıl bir düzenleme ortaya konuşulması gerektiğini raporladık. Sadece belediyenin yapacağı şey değildir. Kentteki diğer paydaşlarının da taşın altına elini koyması gerekir. Acil bir şekilde sağlanması gereken iş. İklim krizi konusu ve yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme çalışması yapılması şart. İnşallah yapay zeka bizi kurtarır. 58 yaşındayım. İzmir’in en güzel yerlerini gördüm. Keşke hiç bozulmasın böyle kalsın dediğim çok nokta var. Umuyorum ki bizden 50, 100 yıl sonra yaşayan canlılar yapay zeka ile sohbet etmezler. ‘Bizden önce insanlar nasıl insanlardı ki Dünya’yı bu hale getirdiler’ diye yapay zekaya sormazlar. Gereksiz tüketimi onursuzca buluyorum. Yapabilir miyiz? İnsanlar zor şeyleri başarır” dedi.