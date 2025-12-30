İzmir’de TAKEV Okulları öğrencileri tarafından hazırlanan Sapan adlı kısa film, Uluslararası İpekyolu Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı’nın değerlendirmelerinde önemli bir başarı elde etti. Büyük bir emek ve sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirilen film, “Genç Sinemacılar Özel Ödülü”ne layık görüldü.

Orman sevgisi ve toplumsal duyarlılık öne çıktı

Uluslararası İpekyolu Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı bünyesinde düzenlenen değerlendirmelerde dikkat çeken Sapan, yalnızca sinematografik diliyle değil; doğa sevgisi, ormanların korunması ve toplumsal duyarlılık temalarıyla da jüri üyelerinin beğenisini kazandı. Film, çevresel farkındalık mesajını sade ama etkili bir anlatımla izleyiciye aktardı.

Vakıf Başkanı’ndan gençlere tebrik

Vakıf Başkanı Mehmet Güleryüz imzasıyla yayımlanan tebrik mesajında, gençlerin ortaya koyduğu bakış açısının geleceğin sineması adına umut verici olduğu vurgulandı. Açıklamada, kısa filmin taşıdığı mesajın günümüz dünyasında büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

Genç sinemacılar uluslararası sahnede

Filmin oyuncu kadrosunda ve yapım sürecinde yer alan Zeynep Ada Coşkun, Mila Gündüz, Burçin Gündüz, Barış Akdeniz ve Fidel Behiye Coşkun; projeye kattıkları enerji ve duyarlılıkla ödülün mimarları oldu. Öğrenciler, sinemanın anlatım gücünü kullanarak çevre bilinci konusunda izleyicilere güçlü bir mesaj vermeyi başardı.

Profesyonel katkılarla güçlenen proje

Sapan kısa filmi, Sosyalmetre Kanalı Sanat Yönetmeni Ahmet Dipçin’in katkılarıyla hayata geçirildi. Teknik ve sanatsal desteğin de projeye önemli katkı sunduğu belirtildi.

Okul yönetiminden başarı mesajı

Narlıdere Özel TAKEV İlk ve Ortaokulu Müdürü Çiçek Aksaç, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek, bu başarının okul adına gurur verici olduğunu ifade etti. Aksaç, öğrencilerin uluslararası bir platformda TAKEV adını duyurmasının son derece değerli olduğunu vurguladı.

“Geleceğin sinemacıları”na güçlü destek

Vakıf Başkanı Mehmet Güleryüz, genç ekibi şu sözlerle onurlandırdı:

“Sapan kısa filmi ile ortaya koyduğunuz toplumsal duyarlılık ve orman sevgisi vizyonunuz, vakfımız tarafından takdirle karşılanmış ve ödülle taçlandırılmıştır. Geleceğin sinemacıları olarak yolunuz açık, başarılarınız daim olsun.”

TAKEV’li öğrencilerin imzasını taşıyan Sapan, gençlerin sanat yoluyla toplumsal sorunlara dikkat çekebileceğini bir kez daha ortaya koyarken, İzmir’den çıkan bu başarı uluslararası alanda da yankı buldu.