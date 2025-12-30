Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Ege İş Kadınları Derneği, Sahilevleri Ruka Restoran’da düzenlenen yeni yıl yemeğinde üyeleriyle bir araya geldi. Geceye iş, diplomasi ve akademi dünyasından çok sayıda davetli katıldı. EGİKAD’a yeni üye olmak isteyen 10 kadın girişimci de organizasyonda yer aldı.

“2025 iş dünyası için zor bir yıldı”

Gecenin açılış konuşmasını yapan EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner, 2025 yılının hem küresel hem de ulusal ölçekte ekonomik açıdan zorlu geçtiğini belirtti. Enflasyonist baskılar, artan maliyetler ve belirsizliklerin tüm sektörlerde firmaları ayakta kalma mücadelesine zorladığını ifade eden Aşkıner, bu süreçte kadın girişimcilerin en büyük gücü sivil toplum çatısı altındaki dayanışmadan aldığını kaydetti.

Aşkıner, EGİKAD bünyesinde oluşturulan ekonomik dayanışma ağının, kriz dönemlerinde önemli bir direnç sağladığını vurguladı.

Uluslararası pazarlara açılım sürecek

2025 yılının son aylarında gerçekleştirilen Kosta Rika ticari ve diplomatik ziyaretiyle EGİKAD üyelerinin yeni dış pazarlara açıldığını belirten Aşkıner, bu temasların yenilikçi çözümler üretilmesine katkı sunduğunu dile getirdi. 2026 yılında da farklı ülkelere yönelik ticaret heyetleri düzenleneceğini ifade eden Aşkıner, Ege’den yükselen girişimci kadın sesinin Türkiye ve dünyada daha görünür kılınacağını söyledi.

“Üreten kadınların gücünü artıracağız”

2023–2026 döneminde görev yapan yönetim kuruluna teşekkür eden Aşkıner, Ocak 2026’da yapılacak genel kurul sonrası seçilecek yeni yönetimin de Avrupa Birliği projeleri, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmaları sürdüreceğini belirtti. Kadın girişimcilerin hem ticari hem de sosyal dayanıklılığını artırmaya yönelik inovatif etkinliklerin öncelikli olacağını kaydetti.

“Atatürk’ün Türk kadınına duyduğu güvenin ispatı olacağız”

Konuşmasının sonunda 2026 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aşkıner, EGİKAD’ın Atatürk’ün Türk kadınına duyduğu güveni ilke edindiğini vurguladı. Girişimci kadınların bilgiye, finansmana, pazarlara ve karar mekanizmalarına eşit erişimini savunduklarını ifade eden Aşkıner, yeni yılın barış, refah ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.