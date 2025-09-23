Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Basmane ve Kemeraltı bölgesinde gün yüzüne çıkarılan tescilli yapıları inceledi. Restorasyonu tamamlanan Ay Yıldızlı Konak’ın kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tugay, kentin en büyük tarihi konaklarından Tevfik Paşa Konağı’nın da restore edilerek İzmir’e değer katması için yol haritasını belirledi.

Tevfik Paşa Konağı yeniden hayat bulacak

Basmane’deki inceleme turuna Hatuniye Meydanı’ndan başlayan Başkan Tugay’a, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Pınar Okyay, Çağatay Güç, ilgili daire başkanları ve TARKEM yöneticileri eşlik etti. İlk durak, 19. yüzyılda inşa edilen ve 20. yüzyıl başlarında otele dönüştürülen Tevfik Paşa Konağı oldu.

Üç katlı ana yapı, müştemilatlar, kıraathane ve dükkânlardan oluşan konakta yürütülen restorasyon süreci hakkında bilgi alan Tugay, beş parselde yer alan tescilli yapılarla birlikte bölgenin ayağa kaldırılması için yol haritası belirledi.

Ay Yıldızlı Konak özgün formuna kavuştu

Tugay daha sonra, restorasyonu tamamlanan Ay Yıldızlı Konak’ı gezdi. 19. yüzyıldan kalma yapıda gerçekleştirilen çalışmalarla, ay yıldız işlemeleri, tavan süslemeleri ve ahşap detaylar gün yüzüne çıkarıldı. Konak, bakım ve onarımların ardından özgün formuna kavuştu. Başkan Tugay, yapının kullanımına ilişkin yetkililerle fikir alışverişinde bulundu.

Kemeraltı’nda incelemeler sürdü

Basmane’nin ardından Kemeraltı bölgesine geçen Tugay, TARKEM ile birlikte Kestelli’deki çalışmaları inceledi. İlk olarak Yemişçizade Konağı’nda hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi 100. Yılı Anı Evi’ni ziyaret eden Tugay, ardından Arap Fırını Sokağı’nda restorasyonu tamamlanan ve devam eden atölyeleri gezdi.

Tugay, alanların mevcut kullanım planları üzerine değerlendirmeler yaptı ve saha turu sırasında Kemeraltı esnafıyla da sohbet etti.