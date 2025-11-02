Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'in köklü meslek örgütlerinden biri olan İzmir Tabip Odası, 96. kuruluş yıl dönümünü özel bir etkinlikle kutladı. Oda üyeleriyle bir araya gelen ve kendisi de Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yaptığı konuşmada meslektaşlarına önemli mesajlar iletti. Başkan Tugay, hekimlerin yalnızca sağlık hizmetleriyle sınırlı kalmaması, aynı zamanda toplumun sahipsiz, sevgisiz ve güvensiz kesimleriyle yakınlık kurarak sosyal sorunlara çözüm üretmesi için birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Hekimlik mesleği, toplumla güven köprüsü kuruyor

Başkan Dr. Cemil Tugay, Tabip Odası’nın kuruluş yıl dönümü programında meslektaşlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Doktorluk mesleğinin, yurttaşlarla aralarında doğal bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Tugay, toplumun hekimlere derin bir saygı, güven ve iyilik atfettiğini söyledi. Tugay, hekimlerin merhametli insanlar olarak görüldüğüne inandığını ifade ederek, meslek hayatı boyunca hastasının yaşadığı zorluklar nedeniyle üzülen, hatta hastasını kaybettiği için gözyaşı döken çok sayıda meslektaşına şahit olduğunu aktardı. Mesleğine olan bağlılığını "Tekrar dünyaya gelsem, bana 'bir meslek seç' deseler, doktorluğu seçerim. İçimde hala bir hekim var ve toplumun da beni bir hekim gibi gördüğünü biliyorum" sözleriyle dile getirdi.

Başkan Tugay: "Radikal bir şeye ihtiyacımız var, cerrah gibi neşter vurmalı"

Konuşmasında mevcut sistemin yenilenme ihtiyacına da değinen Başkan Dr. Cemil Tugay, yapılması gereken değişimin boyutunu şu sözlerle anlattı: "Bu değişim ne boyutta olacak? Cevabı vereyim. Radikal bir şeye ihtiyacımız var. Böyle hafif değişimlerle bir şeylerin iyileşeceğini düşünmüyorum." Tugay, herkesin önce bu bakış açısına ve cesarete sahip olması gerektiğini belirterek, toplumun kendisini mevcut "yanlış sistemden" kurtarması gerektiğini savundu. Etkili adımlar atılması çağrısında bulunan Tugay, "Bir cerrah gibi neşter vurması lazım. Bu cesarete sahip olacak meslek gruplarından biri hekimliktir. O nedenle sesimizi biraz daha yükseltmemiz gerekiyor," ifadeleriyle meslektaşlarını değişime liderlik etmeye davet etti.

Tabip Odası, hekimlerin kutsal çatısıdır

Tabip Odası'nın mesleğin "kutsal çatısı" olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, hekimlerin bu lekesiz çatı altında birleşmesinin önemine değindi. Tugay, bu birliğe hekimlerden çok toplumun ihtiyacı olduğunu belirterek, hekimlerin sağlık hizmeti dışında yapabileceği çok fazla şey olduğunu hatırlattı. Ülkede ve şehirde sahipsiz, sevgisiz ve güvensiz yaşayan on binlerce ileri yaştaki yurttaşın varlığına dikkat çekerek, bu insanlarla hekimlerin yakınlık kurması gerektiğini söyledi. Başkan, "Hepsi için üretilebilecek çözümler var. Bunun için birlik olmak yeterli" diyerek hekimlere sosyal sorumluluk alanında da birlik çağrısı yaptı.

TTB Başkanı: "Zor zamanlarda kurumlara sahip çıkmalıyız"

Programa katılan Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap da içinde bulunulan zor zamanlara işaret etti. Azap, böyle dönemlerde yapılabilecek en önemli şeyin kurumlara sahip çıkmak ve onları ayakta tutmak olduğunu belirtti. Program katılımcılarına teşekkür eden Prof. Dr. Azap, baskı ortamı kuranların kimsenin mesleğini iyi yapmasını istemediğini, ancak bu tür durumlara karşı mesleği en iyi şekilde yaparak ve bir araya gelerek direndiklerini ifade etti. İzmir Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Yüce Ayhan ise tarihin yalnızca olayların hikayesi olmadığını, onları yazanların öyküsü olduğunu söyleyerek anlamlı bir günde bir araya geldiklerini dile getirdi. Programın sonunda, odanın 1 Kasım 1929'daki ilk genel kurul tarihçesi oda girişine asılarak tarihsel önem vurgulandı.