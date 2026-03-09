Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle gerçekleşen düzenlenen ‘Cesaretin Adı: Kadın Zirvesi-103 Yıllık Cesaret’ isimli etkinlikte, Türkiye’de kadınların özellikle iş dünyasında maruz kaldığı fırsat eşitsizliği üzerine önemli değerlendirmelerde ve tespitlerde bulundu.

Cemil Tugay: Kadınların maruz kaldığı bu haksızlık son bulmalı

Kürsüden gerçekleştirdiği konuşmasında erkeklerin kendilerinde şiddet uygulama hakkını görmelerinin kabul edilemez bir durum olduğunu vurgulayan ve toplumda kadınların karşı karşıya kaldığı haksızlığın son bulması gerektiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “İşin sıkıntılı taraflarını konuşmak lazım. Kadınlarla ilgili bütün toplumun üzerinde kara bulut var. Hiçbir yönüyle kabul edilebilir bir durum değil. Erkeklerin kendilerinde şiddet uygulama hakkını görmeleri kabul edilemez bir şey. 2026 yılındayız, on binlerce yıllık insanlık medeniyetinin bilim seviyesinde geldiği noktayı düşünürsek bu kadar mantıksız bir düşünceyi ben anlayamıyorum.

Bu sorunu henüz çözemediğimizi hatırlamalıyız. Şunu söyleyeyim Fatmanur’un cenazesinde kadınların erkekleri itmesini çok doğru buldum, takdir ettim. Yakınlarının kadınlarla kavga ettiklerini gördüm o yakınları utanmalılar. Bu üzücü şeyi anlatmak istiyorum çünkü Türkiye’nin gerçeği bu. Biz vicdanlı insanlarsak, ahlakımız varsa, Allah inancımız varsa bunun açıklayamayız. Buna neden engel olamadığımızı açıklayamayız. Benim gibi toplumun sıradan insanlarının siyaset yapışının arkasında bu ve buna benzer birçok haksızlık var. Buna çok güçlü bir şekilde tepki göstermeliyiz. Herkes kendi özelinde bunu görev edinmeli böyle olayların sonucunda milyonlarca insan sokağa dökülmeliyiz. Artık bu zulüm bitmeli, kadınların maruz kaldığı bu haksızlık son bulmalı.” diye konuştu.

“Bir toplumun kadınlarını geride tutarak, o toplumu ileride tutamazsınız”

Öte yandan, kadınların iş dünyasına ve sosyal hayata katılımı olmadan toplumun ilerlemeyeceğini savunan Başkan Tugay, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kadınları güçsüz yapan ne var? İşte tam bu toplantını konusudur. Kadınlara olanaklar sağlanmaması, girişimci kadınlara yeterince teşviklerin sağlanmaması dolayısıyla kadınların ekonomik açıdan bağımlı hale gelmesi hepsi arka plandaki önemli nedenlerden bir tanesidir. Bu toplantıyı düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İstihdam oranında kadınlar erkeklere göre çok geridedir. Şöyle bir algı var; kadınlar belli işleri yapabilir, belli işleri yapamaz.

İzmir’in belediyeleri özellikle bu konularda kadınlara olanak sağlıyorlar. Kadın otobüs şoförleri en çok İzmir’de var. 300 civarında kadın otobüs şoförümüz var. Bu bizim gurur duyduğumuz bir durum. Sürekli birileri bana kadınların iyi şoför olmadığını söylüyor, biz bu zihniyete karşı bunları yapıyoruz. Kaza yapma oranlarına bakalım, hata oranlarına, şikayet oranlarına bakalım inanın kadın otobüs şoförleri daha başarılı, daha az şikayet alıyor ve nezaketleriyle bu işi yapıyorlar. Bir kadın, bir erkek kadar bu işi iyi yapıyor. Belki birileri ayaklarının altından bir şeylerin kaydığını hissediyor. 7 yıldır belediye başkanıyım, yukarıdaki Allah şahit kadınların verilen göreve daha çok sahip çıktıklarını görüyorum, daha fedakarca çalışıyorlar. Başarılı olmak için yürekten çalışıyorlar.

Kadınlar üstündür demiyorum, kadın ve erkek eşittir diyorum. İnsanlara eşit fırsatlar tanıyacak şekilde insanlara eşit fırsatları tanımamız lazım. Bugün bizi yöneten kamu yönetiminden beklemiyorum bu anlayışa toplumun sahip çıkması gerekiyor. Bu anlamda gerek sivil toplumun, gerek belediyelerin yapacağı çok iş var. Bir toplumun kadınlarını geride tutarak, o toplumu ileride tutamazsınız. Kadınların iş dünyasına katılımı olmadan, sosyal yaşama katılımı olmadan bir ülkenin gelişmesi asla mümkün değil. Siyaset alanında da kadınların gerçekten adil bir şekilde temsil edilmesi gerekiyor ki, hem siyasette iyiler artsın, hem kadınlarla ilgili mücadele kavramı ön plana çıksın.”