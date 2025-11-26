Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Çiğli ilçesine bağlı Sasalı bölgesinin doğal mirasını korumaya yönelik imar planlarının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeniden onay aşamasına alındığını duyurdu. Saygılı, yapılan hukuki ve teknik düzenlemelerin ardından plan bütünlüğünün tesis edildiğini ve bu sayede bölgedeki yatırım ve uygulama süreçlerinin önünün açıldığını ifade etti. Saygılı, bu gelişmeyi, "Sasalı'nın geleceğini koruyan bu hamle, İzmir'imiz için çok önemli bir kazanımdır" sözleriyle değerlendirdi.

Sasalı planlarında uzun soluklu süreç başarıyla tamamlandı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yaptığı kapsamlı basın açıklamasında, İzmir'in en kıymetli ekolojik ve doğal varlıklarından biri olan Çiğli Sasalı bölgesine dair koruma odaklı imar planlarındaki uzun süredir devam eden idari sürecin önemli bir eşiği başarıyla aştığını belirtti. Daha önce mahkeme kararları ve ilgili kurumsal görüşler nedeniyle tekrar değerlendirilmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sevk edilen planlar, 3. Derece Doğal Sit Alanını kapsıyordu. İl Başkanlığı olarak süreci titizlikle takip ettiklerini vurgulayan Saygılı, Ankara'da Bakanlık yetkilileriyle gerçekleştirilen teknik görüşmelerden olumlu sonuç alındığını kaydetti.

Bakanlık nezdinde üç ölçekli plan onaya sunuldu

Alınan sonuç çerçevesinde, bölgenin koruma-kullanma dengesi gözetilerek hazırlanan planların üç ana ölçekte yeniden onay sürecine dahil edildiği aktarıldı. Bu planlar; 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları olarak sıralandı. Bakanlık yetkililerinin, plan bütünlüğünün artık sağlandığını teyit ederek, Sasalı'nın doğal kimliğini muhafaza eden bu planların en kısa sürede tasdik edileceği yönünde olumlu görüş bildirdiği açıklandı.

Doğal mirası koruma ve belirsizliği giderme vurgusu

Bu yeni aşamanın, özellikle Kuş Cenneti'nin ekolojik etkilenme alanında yer alan Sasalı için büyük bir önem taşıdığına dikkat çekildi. Süreç; bölgenin koruma statüsünün pekiştirilmesi, yıllardır süregelen hukuki ve planlama belirsizliklerinin tamamen ortadan kaldırılması ve kritik yatırım/uygulama projelerinin önünün açılması açısından hayati görülüyor. Saygılı, açıklamasının sonunda, "İzmir'in çevresel mirasını özenle korurken, aynı zamanda sağlıklı gelişimini temin edecek bu adım, şehrimizin geleceği için büyük bir faydadır. İzmir için çalışmaya, milletimizin her bir değerini koruma ve güçlendirme azmimizle devam ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.