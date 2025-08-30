Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

“Ulusumuzun kaderini değiştiren büyük zaferin 103. yılı”

Başkan Tugay, mesajında 30 Ağustos’un sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda bir milletin geleceğini kendi iradesiyle tayin etmesinin sembolü olduğunu vurguladı.

“Ulusumuzun kaderini değiştiren, bağımsızlık yolumuzu aydınlatan büyük zaferin üzerinden 103 yıl geçti. O gün kazanılan zafer, milletimizin azmini tüm dünyaya gösterdi” ifadelerini kullandı.

İlk kurşundan büyük taarruza

Tugay, 15 Mayıs 1919’da Hasan Tahsin’in sıktığı ilk kurşunun bağımsızlık yolunda atılan ilk adım olduğunu hatırlattı.

Bu iradenin, 26 Ağustos sabahı başlayan Büyük Taarruz ile zirveye ulaştığını belirten Tugay, Atatürk’ün “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emriyle milletin makus talihini değiştirdiğini söyledi.

Halkın iradesiyle kazanılan zafer

30 Ağustos’un, halkın ortak mücadelesiyle kazanıldığını belirten Tugay, “Bugün üzerinde yaşadığımız bu topraklar, cepheye koşan çiftçilerimizin, cephaneyi sırtında taşıyan kadınlarımızın, aç ve susuz kalan kahraman askerlerimizin cesaretiyle kurtarıldı. Bu zafer, halkın iradesinin ayağa kalkışı ve geleceğe tutulan umut ışığıdır” dedi.

"Özgür bir gelecek bırakmak temel görevimizdir"

Başkan Tugay, Cumhuriyetin en büyük mirasının özgürlük, eşitlik ve demokrasi olduğunu belirterek, “Cumhuriyetin kazanımlarını demokrasiyle güçlendirmek, adaletle büyütmek ve gençlerimize özgür bir gelecek bırakmak temel görevimizdir. Ülkemizi çağdaş uygarlık yolunda daha yükseğe taşımak hepimizin sorumluluğudur” sözlerini kaydetti.

"İzmir, Cumhuriyetin ve özgürlüğün kalesi olmaya devam edecektir"

İzmir’in hem ilk kurşunun sıkıldığı hem de zaferin kutlandığı şehir olduğuna dikkat çeken Tugay, “Bu şehir, bağımsızlık meşalesini geçmişten geleceğe taşımaya devam edecek. İzmir, daima Cumhuriyetin ve özgürlüğün kalesi olmaya devam edecektir” dedi.

“Atatürk ve kahramanlarımızı minnetle anıyorum”

Mesajının sonunda yurttaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Tugay, şu ifadelere yer verdi:

“103 yıl önceki inançla, gururla ve kararlılıkla söylemek isterim ki; özgürlük ve bağımsızlık, bu milletin karakteridir.

Tüm yurttaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızı ve gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.”