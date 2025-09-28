Son Mühür- Görev süresi Mayıs 2026'da dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın başı ABD Başkanı Trump'la dertte.

20 Ocak'ta ikinci kez oturduğu koltukta Fed'in istediği faiz indirimini yapmadığı için Powell'a yönelik eleştirileriyle gündeme gelen Trump, Powell'ı Fed binası tadilatında yolsuzlukla suçlamış, ''Dangalak, aptal, yetersiz'' kelimeleriyle hedef almıştı.

ABD yasalarına göre kendi istemediği sürece koltuğu kaybetmesi mümkün görünmeyen Powell, Beyaz Saray'dan gelen tüm faiz indirimi baskılarına rağmen geri adım atmayarak kararlılığını göstermişti.

Powell'a karşı istediği hamleyi yapamayan Trump bu kez kendi sosyal medya hesabından Powell'u kovduğunu gösteren bir karikatürle seslendi.

O karar yargıdan döner...

Ekonomi yazarı Uğur Gürses,

''Trump kendi sosyal medya hesabından bu karikatürü paylaşmış...Ağlayarak günlüğüne yazmak gibi bir şey.

Fed Başkanı keyfi olarak görevden alınamıyor. Ancak görevi kötüye kullanma, görevi ihmal, yetersizlik gibi belirgin sebeplerle alınabiliyor. Trump buna girişse bile yargıdan döner.'' hatırlatmasında bulundu.