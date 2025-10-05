Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında konuk ettiği Serik Spor ile 0-0 berabere kaldı. Gol sesi çıkmayan karşılaşmanın son dakikalarında tribünlerde büyük gerginlik yaşandı. Taraftarın “yönetim istifa” tezahüratları üzerine Sivasspor Başkanı Gökhan Karagöl, locadan çıkarak taraftarlarla tartıştı.

Tribünlerden ‘yönetim istifa’ sesleri yükseldi

Müsabaka boyunca etkisiz bir futbol sergileyen Sivasspor, taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Karşılaşmanın son dakikalarında bazı taraftar grupları, takıma ve yönetime tepki göstererek “Yönetim istifa” sloganları attı. Sahadaki futbolcular ve teknik direktör Osman Zeki Korkmaz da protestolardan nasibini aldı.

Başkan Karagöl locadan çıkarak taraftarla tartıştı

Tepkilerin büyümesi üzerine Başkan Gökhan Karagöl ile bazı yöneticiler, protokol tribününden kalkarak taraftarların bulunduğu bölüme yöneldi. Burada kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. Gerginliğin büyümesini önlemek isteyen emniyet güçleri, araya girerek tarafları sakinleştirdi. Yaşanan olay, stattaki diğer taraftarlar arasında da şaşkınlık yarattı.

Sivasspor galibiyet hasretini sürdürüyor

Serik Spor karşısında sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Sivasspor, son haftalardaki galibiyet hasretini sürdürdü. Evinde üç puan alamayan kırmızı-beyazlı ekip, ligde düşme hattına yaklaşırken taraftarların sabrını taşırdı. Teknik heyet, maç sonrası basına açıklama yapmadan stattan ayrıldı.

Yönetim üzerinde baskı artıyor

Son haftalarda alınan sonuçların ardından Sivasspor yönetimi üzerindeki baskı giderek artıyor. Taraftarlar, hem sportif başarısızlığa hem de kulüp içindeki iletişim eksikliğine tepki gösteriyor. Kulüp çevreleri, Başkan Karagöl’ün önümüzdeki günlerde yaşanan gerginlik hakkında resmi bir açıklama yapmasının beklendiğini belirtiyor.