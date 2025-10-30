Son Mühür/ Beste Temel- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 30 Ekim 2020 İzmir depreminin beşinci yıl dönümü münasebetiyle duygu dolu ve icraat odaklı bir açıklama yayımladı. Başkan Saygılı, mesajında, afetin yaralarının sarılmasında devletin kararlılığını ve hükümetin verdiği sözleri tuttuğunu güçlü bir şekilde vurguladı.

Deprem şehitlerine rahmet, dayanışmaya vurgu

Başkan Saygılı, sözlerine depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşları rahmetle anarak başladı. “30 Ekim 2020’de yaşadığımız o büyük felaketin acısı, aradan beş yıl geçmesine rağmen hâlâ yüreğimizde taze bir yara olarak duruyor. Ancak bu derin acının yanında, devletimizin ve milletimizin omuz omuza verdiği güçlü dayanışma ruhu da dimdik ayakta duran bir hakikattir,” ifadelerini kullandı.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tüm kamu kurumlarının İzmir’de olağanüstü bir seferberlik ilan ettiğini hatırlatan Saygılı, arama kurtarmadan sağlık hizmetlerine, güvenlik güçlerinden sosyal yardımlaşma ekiplerine kadar her birimin fedakârca görev yaptığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat sahaya inerek vatandaşlarla kucaklaştığını ve “Yıkılan her evin yerine yenisini yapacağız” sözünü verdiğini aktardı.

Bayraklı'da odmern konutlar yükseldi: “Verdiğimiz her sözün arkasındayız”

Başkan Saygılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o gün verdiği sözün, AK Parti hükümetlerinin icraat odaklı siyaset anlayışının bir göstergesi olarak tutulduğunu gururla dile getirdi. Bugün Bayraklı’da, depremde evleri zarar gören ailelerin hem yerinde hem de belirlenen rezerv alanlarda, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle inşa edilen modern, güvenli ve depreme dayanıklı konutlarda huzurla ikamet ettiğini kaydetti.

Bu devasa projenin başarısını somut verilerle ortaya koyan Saygılı, “Yaklaşık altı bin konutluk devasa bir yapı stoğu, yalnızca iki yıl gibi rekor bir sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir. Bu, güçlü devlet iradesinin, milletimizin ihtiyaçlarını önceliklendiren yönetim anlayışının en somut ve en çarpıcı kanıtıdır,” şeklinde konuştu.

Siyaset anlayışımız eser üretmek üzerine kurulu

Sözlerinin sonunda AK Parti’nin siyaset felsefesine değinen Saygılı, “Bizler her zaman, ‘İzmirli hemşehrilerimize ne vaat ettiysek, eksiksiz yerine getirdik’ diyoruz. Çünkü bizim siyaset anlayışımız, boş laflar üretmek üzerine değil, somut eserler ortaya koymak üzerinedir. Bugün güvenli evlerinde oturan vatandaşlarımızın yüzündeki huzur, devletine olan güvenin en güzel ispatıdır,” dedi. Başkan Saygılı, AK Parti olarak, İzmir’in deprem riskini bir an bile unutmadan, kenti geleceğe daha dirençli hazırlamak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak açıklamasını sonlandırdı.