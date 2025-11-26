Altekma, Efeler Ligi’nde çıktığı son üç maçtan galip ayrılarak formunu sürdürdü. Deplasmanda Gaziantep Gençlik’i 3-1 yenen İzmir ekibi, ardından iç sahada İBB Spor’u 3-2 mağlup etti. Dün hafta içi mesaisinde konuk olduğu Akkuş Belediyespor karşısında ise rakibini 3-0 ile geçen Altekma, üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Bu sonuçlarla ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet alan takım, 5’inci sıraya yükseldi.

Fenerbahçe maçı öncesi moraller yüksek

Cumartesi günü iç sahada Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Altekma’da yüzler gülüyor. Takımda morallerin yüksek olduğunu belirten Yönetim Kurulu Üyesi Burak Köse, "Geçen sezonki kadromuzu koruyup 3 önemli takviye yaptık. Alınan başarılı sonuçlar bizim için sürpriz değil. Sahada sonuna kadar mücadele ediyoruz ve neler yapabileceğimizi gösterdik. Evimizde Fenerbahçe’yi de yenerek 4’te 4 yapmak istiyoruz. Heyecanımız ve hedeflerimiz büyük" ifadelerini kullandı.

Hedef üst sıralar

Altekma, güçlü kadrosu ve istikrarlı performansıyla Efeler Ligi’nde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Takımın yeni transferleri ve genç oyuncuların performansı, İzmir temsilcisinin sezonun ikinci yarısında da iddialı bir grafik çizmesine katkı sağlıyor.