Son Mühür - Çeşme, 25–26 Eylül 2025 tarihlerinde Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek İstanbul Turizm Fuarı’nda yerini alacak. Çeşme standında yapılacak tanıtım çalışmalarıyla ilçenin uluslararası görünürlüğünün artırılması ve yeni turizm ilişkilerinin kurulması hedefleniyor.

Çeşme 24-A No’lu stantta

Çeşme Belediyesi koordinasyonunda, ÇEŞTOB, ATD ve turizmcilerin katılımıyla açılacak Çeşme standı, fuarda 24-A numaralı alanda yer alacak. 50 ülkeden 500 satın alıcı firma ve 15 bin turizm profesyonelinin katılacağı organizasyonda, Çeşme’nin doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve kültürel etkinlikleri tanıtılacak. Stantta yürütülecek çalışmalarla hem uluslararası iş birlikleri hem de yeni turizm ağlarının oluşturulması amaçlanıyor.

Yeni iş birlikleri için fırsat

Katılımcılar, tur operatörleri, outgoing acenteleri ve DMC’lerle birebir görüşmeler yaparak yeni iş birlikleri geliştirme şansı yakalayacak. Tanıtımlar sayesinde Çeşme’nin turizm potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaşması ve bölge turizminin güçlenmesi bekleniyor.

Başkan Denizli panelde konuşacak

Fuar kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği moderasyonunda düzenlenecek “Belediyeler Arası Turizm İşbirlikleri: Ortak Rotalar ve Bölgesel Güç Birliği” başlıklı panelde Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli konuşmacı olarak yer alacak. Başkan Denizli, Çeşme’nin özgün turizm vizyonunu aktararak belediyeler arası ortaklıkların ve bölgesel iş birliklerinin önemini vurgulayacak.

Turizmin geleceği konuşulacak

İstanbul Turizm Fuarı, Çeşme’nin uluslararası tanıtımına katkı sağlamanın yanı sıra, turizm sektörünün güncel trendlerinin ve gelecek stratejilerinin tartışılacağı önemli bir platform olacak.