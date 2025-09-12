2’nci Lig Beyaz Grup’ta transfer yasağı nedeniyle sezona sıkıntılı başlayan Bucaspor 1928, 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak düşme hattında yer alıyor.

İzmir temsilcisi, yarın Yeni Buca Stadı’nda saat 19.00’da ligin yeni ekiplerinden Muğlaspor’u ağırlayacak. Karşılaşmayı Eren Gökmen yönetecek.

Bilet fiyatları ve hedefler

Müsabakanın bilet fiyatları kapalı tribün 150 TL, misafir tribün 190 TL ve VIP tribünü 200 TL olarak belirlendi. Ligde 1 puanla 17’nci sırada yer alan Bucaspor 1928, 2 maçta 2 puan toplayan 13’üncü sıradaki Muğlaspor’u yenerek moral bulmayı hedefliyor.

Kaynak: DHA