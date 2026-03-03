Son Mühür / Atakan Başpehlivan Karabağlar Belediye Meclisi Mart ayı olağan oturumu Başkan Helil Kınay’ın öncülüğünde gerçekleşti. Başkan Kınay, meclis gündemine geçmeden önce dün fiziki kapatma kararı alınan Üçyol’daki akaryakıt istasyonuyla ilgili meclis üyelerine bir bilgilendirme gerçekleştirerek, söz konusu karara tepki gösterdi.

Helil Kınay: Yüreğimiz titriyor

Kürsüden yaptığı açıklamasında dün itibariyle istasyonda fiziki bir kapatma gerçekleştiğini aktaran Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Dün itibariyle istasyonumuzda fiziki bir kapatma gerçekleşti. Bir kadın istasyonu olan gurur duyduğumuz çalışmada ister istemez yüreğimiz titriyor, özellikle oradaki emekçi arkadaşlarımız için. Üçyol semtinde 30 yıldır akaryakıt istasyonu olarak işletilen bir istasyonumuzdan bahsediyoruz. 1984 tarihli imar planında akaryakıt istasyonunun alanı belediye hizmet alanı olarak bulundurulmuştur. Bu planlar yürürlükteki planlardır.” dedi.

“Bu süreç Karabağlar halkına ve belediyemize olumsuz etki edecektir”

Son olarak, sürecin takipçisi olacaklarının altını çizen Helil Kınay, üst mahkemede haklılıklarının ortaya çıkacağını vurgulayarak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bu istasyonda bir taraftan kendi akaryakıtımızı aldığımız, esnafımıza da destek olduğumuz bir kurumdur. Gelirlerimizin kısıtlandığı ekonomik şiddetin bu kadar arttığı noktalarda hem belediye gelir sağlamakta hem istihdam sağlamakta, hem de esnafımıza hizmet etmektedir.

Ancak Konak Belediyesi sınırları içerisinde yer alan başka bir istasyon tarafından ticari karının engellendiği gerekçesiyle bir dava açılmıştır. Bu kapsamda bizler bir yandan idari itirazlarımızı gerçekleştirirken, bir yandan da hukuki itirazlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu an itibariye istasyon hizmet vermemektedir. Bizler bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Üst mahkemede haklılığımızın ortaya çıkacağına inanıyoruz. Bu süreç Karabağlar halkını ve belediyemize olumsuz etki edecektir.”