Son Mühür / Atakan Başpehlivan Hafta başından beri medyaya yansıyan çeşitli tartışmalara gündeme gelen İzmir Hamamcılar Odası seçimlerini değişim sloganıyla İESOB Başkanı Yalçın Ata'ya yakınlığıyla bilinen Özge Sarı kazandı.

Ata'ya yakın isim seçimi kazandı

Beyaz listenin 56 oy, kırmızı listenin ise 61 oy aldığı seçimle birlikte yaklaşık 35 senedir oda başkanlığını yürüten Nafi Karaca'yı mağlup eden yeni başkan Özge Sarı, seçimin ardından yaptığı açıklamasında, "Destek veren herkese teşekkür ederim. Yeni dönemde en iyi şekilde çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Yalçın Ata: Yeni yönetim olarak teşkilatta şeffaf ve temiz bir sayfa açtık

Öte yandan seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunan ve İzmir Esnaf Teşkilatında 'arınma' döneminin yaşandığını vurgulayan İESOB Başkanı Yalçın Ata, “Yeni yönetim olarak teşkilatta şeffaf ve temiz bir sayfa açtık. odalarımızda yeni dönemde esnafı en iyi şekilde temsil edecek, dürüst, soru işaretlerinden uzak yönetimler oluşması en büyük temennimiz.

Hamamcılar ve Banyocular Odası'nda yeni yönetimin şeffaf ve esnafa hizmet yolunda aktif bir yönetim anlayışı benimseyeceğine inanıyoruz. İzmir birliği olarak da esnaf sanatkarlar yararına yapılacak her olumlu çalışmada yeni yönetimin en büyük destekçisi olacağız." dedi.

Zekeriya Mutlu'ya yakın son başkan da kaybetti

İzmir Hamamcılar Odası genel kurulunda Nafi Karaca’nın seçimleri kaybetmesiyle birlikte, eski Zekeriya Mutlu’ya yakınlığıyla bilinen oda başkanlarının tamamı girdikleri genel kurullardan yenilgiyle ayrılmış oldu.

Kırmızı listeyle seçimi kazanan Özge Sarı'nın yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: