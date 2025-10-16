Son günlerde çeşitli basın organlarında ve sosyal medya mecralarında yayımlanan, İzmir'de ormanlık alanda yaşam mücadelesi verdiği öne sürülen bir aileye ilişkin haberler üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi. Bakanlık, iddiaları titizlikle incelediğini ve aileye yönelik acil yardım sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Bakanlık incelemesi: Ormanda değil, ev sahibiyle anlaşmazlık mağduru

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve görüşmeler sonucunda, ailenin sanıldığı gibi sürekli olarak ormanlık alanda yaşamadığı tespit edildi. Bakanlık açıklamasında, ailenin ev sahibiyle yaşadığı anlaşmazlıklar neticesinde zorla evden çıkarıldığı belirlendi. Bu tespitle birlikte, ailenin yaşadığı zorunlu barınma sorununun kaynağı netleşmiş oldu. Bakanlık, bu tür haber ve paylaşımların sosyal medyada hızla yayılmasının ardından kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği duyulduğunu vurguladı.

Aile ilk etapta otele yerleştirildi

Mağduriyetin tespit edilmesinin hemen ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekipleri hızla harekete geçti. Ailenin açıkta kalmaması için ilk etapta ivedilikle geçici bir barınma çözümü uygulandı ve aile bir otele yerleştirildi. Bu hızlı müdahale, ailenin temel insani ihtiyaçlarından olan güvenli barınma gereksinimini anında karşıladı. Bakanlık, bu süreçte ailenin psikososyal destek alması için de çalışmalarını başlattığını kaydetti.

Ev ve eşya temini için çalışmalar başlatıldı

Bakanlık açıklamasının devamında, ailenin geçici otel konaklamasının ardından kalıcı bir çözüme kavuşturulması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın koordinasyonunda, ailenin ihtiyaçlarına uygun, kalıcı bir ev tutulması ve bu eve gerekli tüm eşyaların temin edilmesi süreci başlatıldı. Bu kapsamlı destekle, ailenin sadece barınma sorununun çözülmesi değil, aynı zamanda hayatlarını yeniden düzenlemeleri ve topluma sağlıklı bir şekilde entegre olmaları hedefleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal devlet ilkesi gereğince, hiçbir vatandaşın temel ihtiyaçlardan yoksun kalmaması için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.