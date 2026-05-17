İzmir Narlıdere nereye bağlı sorusunun bugünkü cevabı net: Narlıdere, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müstakil bir ilçe. Ancak 1993 yılına kadar uzanan tarih bambaşka bir hikâye anlatıyor; bölge uzun yıllar Konak'ın bir parçası olarak yaşamış.

Narlıdere bugün hangi ilçeye bağlı?

Narlıdere, idari açıdan bağımsız bir ilçe konumunda ve doğrudan İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alıyor. Bir başka ilçenin alt birimi değil; kendi belediyesi, kendi kaymakamlığı ve kendi meclisiyle yönetilen 30 ilçeden biri. Yüzölçümü 63 kilometrekare olan ilçe, doğusunda Balçova, batısında Güzelbahçe, güneyinde Karabağlar ile sınırlanıyor; kuzeyi ise İzmir Körfezi'ne açılıyor.

İlçenin merkezi Mithatpaşa Caddesi üzerinde konumlanıyor ve 11 mahalleden oluşuyor. Çağdaş bir yerleşim dokusunun yanı sıra Yukarıköy gibi tarihi mahalleler de ilçe kimliğini koruyor. Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi, Narlıdere'nin sosyal ve kültürel yaşamının kalbi olarak biliniyor.

Narlıdere hangi ilçeden ayrıldı?

Narlıdere'nin ilçeleşme süreci iki aşamada yaşandı. 1992 öncesinde bölge, uzun yıllar Konak ilçesinin bir parçasıydı; 1950'lerde köy statüsünde olan yerleşim 1962'de belediye kurarak resmi yapı kazandı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından Narlıdere Belediyesi görevden alınarak İzmir ve Konak belediyelerine bağlı bir şube müdürlüğü konumuna düşürüldü.

3 Haziran 1992 tarih ve 21247 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3806 sayılı kanunla bölge, Güzelbahçe ile birleştirilerek "Narlıbahçe" adıyla müstakil bir ilçe haline geldi. Ancak bu birliktelik kısa sürdü. 27 Aralık 1993'te kabul edilen 3949 sayılı kanunla Narlıbahçe ikiye bölündü; Güzelbahçe bağımsız bir ilçe oldu, kalan kısmın adı ise Narlıdere olarak değiştirildi. Yani bugünkü Narlıdere idari olarak önce Konak'tan, sonra da Güzelbahçe'den ayrılmış bir ilçe konumunda.

Narlıdere ismi nereden geliyor?

İlçeye adını veren nar ağaçları, bölgenin uzun yıllar boyunca tarımsal kimliğinin merkezinde yer aldı. Eski Yukarıköy ve Aşağıköy yerleşimleri çevresinde yetişen nar ağaçları yöreye "Narlıdere" adının verilmesine zemin hazırladı. Bölge Roma döneminde "Akhilleion", Osmanlı zamanında ise "Sancak Kale" olarak biliniyordu. Köprülü Mehmet Paşa tarafından 1666'da yaptırılan kale, bugün Yenikale Mahallesi olarak anılan bölgede yükseliyor.

Narlıdere'nin demografik yapısı da oldukça katmanlı. Yaklaşık 250 yıl önce Akkoyunlu Devleti'nin yıkılışıyla birlikte Safevi baskısından kaçan Tahtacı Türkmen boyları Yukarıköy'e yerleşti. Sonraki dönemlerde Bayat aşireti Aşağıköy'e konuşlandı. 1923 mübadelesiyle Rum nüfusun ayrılmasının ardından Makedonya, Gümülcine, Arnavutluk ve Yugoslavya'dan gelen Balkan göçmenleri bölgeye iskân edildi.

Narlıdere'de neler var, hangi semtleriyle tanınıyor?

Narlıdere bugün eğitim, sağlık ve askeri tesisleriyle de öne çıkan bir ilçe. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin sağlık kampüsü, Ege Üniversitesi tesisleri ve Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ilçenin önemli kurumları arasında. Sahil şeridi yürüyüş ve bisiklet rotalarıyla, geri kalan yarısı ise yeşil alanlar, askeri lojmanlar ve modern konut projeleriyle şekilleniyor.

Son yıllarda devreye giren İzmir Metrosu'nun Narlıdere uzantısı, ilçenin metropol bağlantısını güçlendirdi. F. Altay-Narlıdere arasındaki metro hattı sayesinde Konak ve Bornova ile doğrudan ulaşım sağlanıyor. Konum avantajı, deniz manzarası ve gelişen altyapısıyla Narlıdere, İzmir'de en hızlı dönüşen ilçeler kategorisinde değerlendirilen yerleşimler arasında yer alıyor.