Son Mühür - Uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda örnek ikili iş birliklerine imza atan Ege Üniversitesi, uluslararası ortaklı projeler ve sürdürülebilir anlaşmalarla küresel görünürlüğünü artırdı. Eğitimde kaliteyi ve araştırmada küresel etkileşimi merkezine alan üniversite; yenilikçi projeler, çok yönlü akademik temaslar ve uluslararası programlarla yükseköğretimdeki rekabet gücünü pekiştirdi.

Bir yandan değişim programları aracılığıyla akademik ve kültürel köprüler kuran Ege Üniversitesi, diğer yandan Türk dünyasıyla imzalanan anlaşmalarla örnek uygulamaları hayata geçirdi.

Dünya sıralamalarında güçlü yükseliş

Ege Üniversitesinin uluslararası sıralamalarda elde ettiği başarılar, kurumun eğitim ve araştırma kalitesinin somut göstergeleri arasında yer aldı. QS, THE, LEIDEN, ARWU gibi saygın derecelendirme kuruluşlarında hem dünya hem de alan bazlı sıralamalarda öne çıkan üniversite, URAP raporuna göre dünya genelinde sıralama yapan 11 kuruluşun tamamında yer aldı.

“Uluslararası başarılarımız artarak sürüyor”

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin küresel görünürlüğündeki artışa değinerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklı, milli yenilik ödüllü ve sağlık temalı araştırma üniversitemiz, küresel alanda görünürlüğünü daha da artırdı. Yükseköğretim kurumları çeşitli parametrelerle değerlendirilirken Ege Üniversitesinin global ve yenilikçi eğitim modeli ile sürdürülebilir kalite kültürünün uluslararası değerlendirme raporlarına olumlu yansıdığını görmekteyiz. Hayata geçirdiğimiz projeler ve iş birlikleri sayesinde küresel ölçekte daha tanınır bir yükseköğretim kurumu konumuna yükseldik. Uluslararasılaşma misyonumuz doğrultusunda üniversitemizi global düzeyde hak ettiği noktaya taşımakta kararlıyız.”

“Model uluslararası iş birlikleri kurduk”

Rektör Budak, üniversitenin yürüttüğü uluslararası programlara ilişkin şu bilgileri verdi:

– Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi ile yürütülen çift diploma programı, ülkemizde alanında bir ilk olma özelliğine sahip oldu ve program dahilinde mezunlar verildi.

– Özbekistan üniversiteleriyle çeşitli alanlarda kapsamlı ikili iş birlikleri yürütüldü.

– Türk–Özbek Teknik Yükseköğretim Kurumları Forumu’nun ilki, iki ülkeden rektörler ve akademisyenlerin katılımıyla Ege Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

– Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi ile Nükleer Bilimler alanında iş birliği geliştirildi.

– Avrupa Birliği projeleri kapsamında pek çok ülkeyle ortak projeler yürütüldü.

– Üniversite, ERASMUS+, Orhun gibi öğrenci değişim programlarında üst sıralarda yer aldı.

– Sağlık alanındaki çalışmalar, Türk dünyası coğrafyasına taşınarak bilgi ve deneyim paylaşımı sağlandı.

“70 yıllık bilimsel birikimi dünyaya taşıyoruz”

Prof. Dr. Budak, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Ege Üniversitesi olarak 70 yıllık birikimimizi uluslararası arenaya taşımaya devam edeceğiz. Hem eğitim hem araştırma alanında küresel görünürlüğümüzü artırarak üniversitemizi dünya yükseköğretim arenasında daha güçlü bir noktaya konumlandırmayı sürdüreceğiz.”