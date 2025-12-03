Son Mühür / Yiğit Uzun – Bornova Belediye Meclisi’nin Aralık ayı olağan toplantısının 2. birleşimi 3 Aralık 2025’te gerçekleştirildi. Toplantıda Dünya Engelliler Günü nedeniyle yapılan açıklamalar öne çıkarken, müdürlük yönetmeliklerindeki revizyonlardan imar planı değişikliklerine kadar birçok başlık ele alındı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında yaptığı konuşmada, Bornova Kent Konseyi tarafından yürütülen Engelliler Çalıştayı’nın önemine dikkat çekti. Çalıştay çıktılarının belediyenin yol haritasına gireceğini vurgulayan Eşki, “Toplumumuzun yaklaşık yüzde 15’i engelli bireylerden oluşuyor. Bundan sonraki süreçte bu gerçekliği tüm çalışmalarımızda dikkate alacağız. Engellilere yönelik daha kapsayıcı bir kent yaşamı için adımlar atacağız” dedi.

Toplantıda söz alan AK Parti meclis üyeleri ise çeşitli başlıklarda eleştiriler ve talepler dile getirdi.

Osman Zeki Özkebapçı, belediyenin sattığı taşınmazlarla ilgili iki meclis önce bilgi talep ettiklerini ancak hâlâ yanıt verilmediğini hatırlattı. Ayrıca Naldöken 1271 Sokak ve Devlet Malzeme Ofisi civarında süren kaçak moloz dökümlerine dikkat çekerek Fen İşleri ve Zabıta arasındaki koordinasyon eksikliğinin giderilmesini istedi.

Musa Çevik, Süvari Caddesi’ndeki altyapı çalışmalarının trafik güvenliğini tehlikeye attığını belirtti. Caddede araçların geri manevra yapmak zorunda kaldığını ve Ankara Caddesi yan yolunda yeterli zemin hazırlığı yapılmadan asfalt döküldüğü için yüzeyde bozulmalar oluştuğunu ifade etti.

Akın Dalgıç ise Çamdibi Parkı’nda tuvalet bulunmamasının vatandaşları zor durumda bıraktığını belirterek bu ihtiyacın acilen giderilmesini talep etti. Büyükşehire ait yarış pisti alanının sahipsiz bırakıldığını, kapalı alanların talan edildiğini söyleyerek bölgeye güvenlik ve bekçi görevlendirilmesi gerektiğini belirtti. Dalgıç ayrıca Engelliler Günü vesilesiyle tüm engelli bireylere “engelsiz Bornova” dileğinde bulundu.

Meclisin gündeminde birçok yönetmelik revizyonu ve komisyon raporu yer aldı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri, Kültürel Miras Koruma, Kırsal Hizmetler ve Kent Tarihi–Tanıtım–Turizm müdürlüklerinin yönetmelikleri kabul edilirken; Kemalpaşa ve Gürpınar’da yaklaşık 189 hektarlık alanı kapsayan imar planı revizyonu komisyonlardan geldiği şekliyle görüşüldü. 2025–2026 mali yılı ücret tarifesindeki düzenlemeler de Plan ve Bütçe Komisyonu raporları doğrultusunda ele alındı. Bornova Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında planlanan protokol için uygunluk kararı da meclisten geçti.

Bornova Belediye Meclisi bir sonraki toplantısını 6 Ocak 2026 Salı günü saat 18.00’de yapacak.