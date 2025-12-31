Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl gecesini sorunsuz geçirmek isteyen yurttaşlar için tüm birimleriyle sahaya çıktı. Kent genelinde güvenliğin sağlanması ve olası acil durumlara hızlı müdahale edilmesi amacıyla hazırlıklar tamamlandı.

İtfaiye ekipleri tam kadro görev aldı

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kent genelindeki 62 istasyonda görev yapan ekipleriyle yılbaşı gecesi boyunca görev yaptı. Yangın ve trafik kazalarına karşı ekip ve araç sayıları artırıldı. Olası acil durumlara anında müdahale edilmesi için tüm birimler teyakkuz hâlinde tutuldu.

Zabıta denetimleri yoğunlaştırıldı

Zabıta Dairesi Başkanlığı, yılbaşı gecesi için personel planlamasını genişletti. Bu kapsamda 300 zabıta personeli, emniyet birimleriyle koordinasyon içinde görev aldı. Alsancak ve Karşıyaka başta olmak üzere eğlence yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde denetimler sıklaştırıldı. Mobil ekipler de kent genelinde gece boyunca sahada bulundu.

Afet ve kriz yönetimi hazır bekledi

Afet İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Afet Koordinasyon Merkezi, yılbaşı gecesi süresince olası acil durumlara karşı hazır bekledi. Su ve kanal arızaları, ulaşım, zabıta ve diğer belediye hizmetlerine ilişkin talepler için ilgili ekipler kesintisiz görev yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı gecesi boyunca kent genelinde hizmetlerin aksamaması için çalışmalarını sürdürdü.