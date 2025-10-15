Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 17–26 Ekim 2025 tarihleri arasında Kültürpark’ta düzenlenecek İZKİTAPFEST – 6. İzmir Kitap Fuarı, edebiyat, sanat ve müziği bir araya getirerek İzmirlilere festival coşkusu yaşatacak. Fuarın onur konukları Mehmet Eroğlu ve Fabien Toulmé, söyleşiler ve imza etkinlikleriyle okurlarla buluşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen İZKİTAPFEST – 6. İzmir Kitap Fuarı, 17–26 Ekim 2025 tarihleri arasında Kültürpark’ta kapılarını açacak. Fuar, sadece kitaplarla değil; müzik, sahne performansları ve atölyelerle de İzmir’i on gün boyunca kültürle buluşturacak.

Ziyaretçiler, 250’nin üzerinde katılımcı yayınevi, binlerce kitap, imza günleri, paneller, konserler ve her yaş grubuna yönelik etkinliklerle dolu bir programın keyfini çıkaracak.

Onur konuğu yazar: Mehmet Eroğlu

Bu yılın onur konuğu, çağdaş Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Mehmet Eroğlu olacak. “Issızlığın Ortası”, “Geç Kalmış Ölü”, “Fay Kırığı Üçlemesi” ve “Son Gezegen” gibi önemli romanların yazarı olan Eroğlu, 2022 Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nün de sahibi.

Televizyon ve sinema için senaryolar da kaleme alan İzmirli yazar, “İyi Adamın 10 Günü” üçlemesinin senaryolarıyla da tanınıyor. Eroğlu, 18 Ekim’de Ahşap Sahne’de Dila Taşcı’nın moderatörlüğünde edebiyat yolculuğunu anlatacak, ardından İletişim Yayınları Standı’nda okurlarıyla buluşacak.

Uluslararası onur konuğu: Fabien Toulmé

Bu yılın uluslararası onur konuğu, çizgi roman dünyasının önemli isimlerinden Fransız sanatçı Fabien Toulmé olacak. “Beklediğim Sen Değildin” ve “Hakim’in Yolculuğu” eserleriyle tanınan Toulmé, 19 Ekim’de Ahşap Sahne’de Ayşegül Utku Günaydın yönetiminde gerçekleşecek “Çizgilerle Dünyadan Yansımalar” söyleşisinde sevenleriyle bir araya gelecek. Sanatçı ayrıca 18 ve 19 Ekim’de yayınevi stantlarında kitaplarını imzalayacak.

Ünlü isimlerle dolu etkinlik programı

Fuarın bu yılki konukları arasında Ahmet Ümit, Ayşe Kulin, Nasuh Mahruki, Sinan Meydan, Şükrü Erbaş, Mavisel Yener, Murat Gülsoy, Polat Özlüoğlu, Yılmaz Aslantürk, Zafer Algöz ve daha birçok yazar, şair, sanatçı ve akademisyen yer alacak.

Edebiyattan bilime, tarih ve gastronomiden psikolojiye uzanan farklı konularda düzenlenecek söyleşiler, İzmir’in kültürel zenginliğini yansıtacak.

Anime ve manga özel alanı

Bu yıl İZKİTAPFEST’te ilk kez anime ve manga kültürüne özel bir bölüm yer alacak. Bu alanda atölyeler, söyleşiler ve yazar-çizer buluşmaları düzenlenerek çizgi roman ve anime dünyasının renkli atmosferi fuara taşınacak.

Müzik ve kahkaha dolu günler

İZKİTAPFEST, bu yıl sahne etkinlikleriyle de dikkat çekecek.

19 Ekim Pazar: Komedyen Tahsin Hasoğlu, stand-up gösterisiyle fuara neşe katacak.

21 Ekim Salı: Türkiye’nin sevilen rock grubu Duman, Kültürpark Çim Alan’da ücretsiz konser verecek.

İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali de eş zamanlı

Fuarla aynı tarihlerde gerçekleştirilecek 9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, “Edebiyat Yolculuktur” temasıyla 17–19 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak. Festivalin direktörlüğünü Şair Haydar Ergülen, onur konukluğunu ise yazar Ayfer Tunç üstlenecek.

Giriş ücretsiz

Girişlerin ve tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu İzmir Kitap Fuarı, her gün 10.00–20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Etkinlik, İzmir’in kültür yaşamına yeniden canlılık katacak ve kenti kitap, müzik ve sanatla dolu günlere taşıyacak.