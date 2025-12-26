Son Mühür/ Yağmur Daştan - Sayıştay Başkanlığı’nın Buca Belediyesi’ne ilişkin 2024 yılı denetim raporunda belediye araçları; Seferihisar, Çeşme, Alaçatı, Urla, Torbalı, Aydın, İstanbul Çamlıca Muallim Köy, Ankara, Avrasya Tüneli gibi birçok ilçe ve şehirde tespit edilmiş; bu seyahatlerin tamamında yakıt, otoban ve HGS giderlerinin belediye bütçesinden ödendiği rapora yansımıştı. Söz konusu kullanımın mesai saatleri ve görev kapsamı dışında gerçekleştiği belirtilirken konuyla ilgili Buca Belediyesi’nden yeni bir adım geldi.

Raporun ardından araç takip sistemi alımı

Sayıştay denetiminin ardından Buca Belediyesi, belediye bünyesinde kullanılan resmi ve kiralık araçlara yönelik araç takip sistemi hizmeti alımı gerçekleştirdi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan alım, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/c maddesi kapsamında doğrudan temin yöntemiyle yapıldı. 24 Aralık 2025 tarihli alım kapsamında; araç takip cihazı bakım-onarım hizmeti, sunucu yazılımı ve data hat kullanımını içeren 1 yıllık hizmet satın alındı. Alım, Sabancı Holding iştiraklerinden Arvento Mobil Sistemler Anonim Şirketi’ne verilirken, sözleşme bedelinin 341 bin 162 lira 38 kuruş olduğu kaydedildi.

AK Partili Polat: Büyük skandaldı…

Konuyu daha önce meclis gündemine getirerek yapılan işlemin ‘apaçık sistematik bir suistimal’ olduğunu söyleyen Buca Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Polat, “Mesai dışı ve tatil günlerinde bu araçları kimler kullanmıştır? Turistik tatil bölgelerine yapılan bu yolculukların kamuya nasıl bir faydası olabilir? Kamu zararı için resmi bir tespit yapılmış mıdır? Bu suistimale göz yuman yöneticiler hakkında işlem başlatılacak mıdır? Araç yönetimi neden denetlenmemiştir? Burada kasıt veya siyasi kayırma mı vardır?” sorularını yöneltmişti. Yapılan ihalenin ardından Son Mühür’e açıklamalarda bulunan Polat, “Buca Belediyesi’ni biz bu konuyu getirdik. Belediyenin araçlarının hizmet dışı kullanımı gerçekten büyük skandaldı. En azından söylediklerimiz bir yere kadar dikkate alınıyormuş gibi görünüyor. Biz bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız” mesajı verdi.