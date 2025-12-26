Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Buca ilçesinde belediye çalışanlarının maaşlarına ilişkin kriz yeniden gündeme geldi. Kasım ayı maaşlarının yatırılmaması üzerine DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası üyesi işçiler bir kez daha iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Sendikanın aldığı karar doğrultusunda temizlik, anaokulları ve yemekhane hizmetleri dışındaki birimlerde çalışmalar durduruldu.

Genel-İş tarafından yapılan açıklamada, maaş ödemelerinin yapılmaması halinde iş bırakma eylemlerinin genişletileceği bildirildi. Sendika üyelere sabah saatlerinde belediye binası önünde eylem gerçekleştirileceği hakkında mesaj iletmişti. Ancak eyleme bazı çalışanların katılmamasına sendika yönetiminden sert tepki geldi.

DİSK Genel-İş Şube Başkanı Değer Yıldız, belediye binası önünde yaptığı açıklamada, maaşların zamanında ödenmemesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İŞÇİLER ARASINDA ÇATLAK

Yıldız, işçilerin anayasal ve yasal haklarını savunduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Haktan hukuktan bahsediyorsak ilk önce o hukuku koruyacağız. Eğer söz konusu hakkımız, alacaklarımız ve 2026 yılına parasız girmemekse, herkes her şeyi anlamak ve bilmek zorunda. Eyleme gelmeyen arkadaşlarımız kendini kurtardı zannediyor. Oysa gelmeyerek bu haksızlığın ortağı oluyorlar. Hepimizin hakkına giriliyor.”

"VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTACAĞIZ"

Zorlu hava koşullarına rağmen eylemi sürdürdüklerini ifade eden Yıldız, maaşlarını alamayan işçilerin yaşadığı mağduriyete dikkat çekti. “Biz bugün bu havada, bu kapının önünde toplanıyorsak demek ki ciddi bir derdimiz var. Bir ay çalışıp ay sonunda maaşını alamayan emekçileriz. Karşı taraf sözünü tutmadıkça, biz de verdiğimiz sözü tutmaya devam edeceğiz” dedi.

"SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ"

Yıldız ayrıca, sürecin ciddiyetle takip edileceğini vurgulayarak, “Kötü günlerin bitmesine az zaman kalmış olabilir ancak bu, süreci savsatacağımız ya da ciddiye almayacağımız anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

Belediye yönetiminden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Maaş krizinin nasıl çözüleceği ve eylemlerin genişleyip genişlemeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.