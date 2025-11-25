Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Doğan Köyü’nde bulunan ve yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip Oyuk Baba Ereni türbesi, kimliği belirsiz kişilerce kazılarak tahrip edildi. Bölge, antik dönemde “Elanay” veya “Erekçi Köyü” olarak biliniyor.

Araştırmacı uyarıyor: Para arama yanlış yönlendirme

Olay yerinde incelemelerde bulunan Araştırmacı Yazar Tarcan Oğuz, definecilerin mezarlarda para veya değerli eşya aramasının tamamen yanlış bir yaklaşım olduğunu vurguladı. Oğuz, “Burası tarihi ve inanç değerleri yüksek bir alan. Bu tip türbelerde herhangi bir maddi değer bulunması mümkün değil. Bu kazı, tamamen hatalı ve yanlış bilgilerle yapılmış” dedi.

Geçmiş restorasyonlar yetersiz kalmış

Tarihi yapının geçmişteki restorasyon çalışmalarına da değinen Oğuz, yaklaşık 50 yıl önce yapılan onarımın orijinal yapıya uygun olmadığını, günümüzdeki tahribatla birlikte türbenin durumunun daha da kötüleştiğini ifade etti.

Koruma ve restorasyon için adımlar atıldı

Oğuz, “Yapının profesyonel bir şekilde, aslına uygun restore edilmesi şart. Yetkililerin ve muhtarımızın konuyu ilgili kurumlara bildirmesiyle, alanın korunması için adımlar atılıyor” açıklamasında bulundu. Doğan Köyü muhtarlığı ve yetkililer, tahrip edilen türbenin korunması ve restorasyonu için gerekli işlemleri başlattı.