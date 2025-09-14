Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Saygın Türkyılmaz, romatizmal kalp hastalığının genellikle çocukluk çağında geçirilen ve zamanında tedavi edilmeyen Beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarına bağlı olarak geliştiğini belirtti. Türkyılmaz, "Bu enfeksiyon kalbi, eklemleri, beyni ve yumuşak dokuları tutabilir. Tedavi edilmeyen vakalarda kalp kapaklarında hasarlar meydana gelir ve bu durum, ilerleyen yaşlarda ciddi kalp yetmezliğine yol açabilir" dedi. Hastalığın belirtilerinin çoğunlukla orta yaşlarda eforla gelen nefes darlığı gibi şikayetlerle ortaya çıktığını aktaran Prof. Türkyılmaz, tanı için hastanın geçmişindeki ateşli hastalıkların ve ekokardiyografi incelemesinin önemini vurguladı.

Erken Tanı ve Tedavi Hayati Önem Taşıyor

Hastalığın tedavisi için hastanın durumuna göre farklı yaklaşımlar sergilendiğini belirten Prof. Dr. Türkyılmaz, "Eğer kapak tamir edilebilecek durumdaysa önceliğimiz bu yönde oluyor. Ancak bozulma ileri düzeyde ise kapak değişimi gündeme geliyor. Bu noktada hastanın yaşına ve genel sağlık durumuna uygun en doğru yaklaşımı belirliyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzenli Kontrol Yaşam Kalitesini Korur

Romatizmal kalp hastalığını önlemenin en etkili yolunun, çocuklukta geçirilen enfeksiyonların zamanında ve tam olarak tedavi edilmesi olduğunu söyleyen Türkyılmaz, "Sağlık sorunu olmasa bile özellikle orta yaş grubundaki bireylerin kalp kontrollerini ihmal etmemesi gerekiyor. Erken tanı sayesinde yaşam kalitesi korunabilir" diyerek düzenli kontrollerin önemine dikkat çekti.