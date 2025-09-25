Prof. Dr. İsa Aykut Özdemir, obezitenin kadınlarda endometrium (rahim) kanseri riskini 2 ila 4 kat artırdığını belirterek, erken teşhisin hayat kurtardığını vurguladı.

Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İsa Aykut Özdemir, obez kadınlarda endometrium kanseri görülme sıklığının normal popülasyona göre 2 ila 4 kat daha fazla olduğunu söyledi. Özdemir, hastalığın erken evrede yakalanması halinde tedavi başarısının oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’de obezite oranlarının kadınlarda yüzde 21, erkeklerde ise yüzde 14 civarında olduğunu aktaran Prof. Dr. Özdemir, “Normal popülasyonda kadınlarda ömür boyu endometrium kanseri görülme oranı yüzde 2,5 iken, obez kadınlarda bu oran yüzde 5 ile 10 arasında değişiyor” dedi.

“Kamuoyunda yeterince bilinmiyor”

Prof. Dr. Özdemir, kamuoyunda obezitenin kalp ve damar sağlığı üzerindeki etkilerinin sıkça vurgulandığını, ancak rahim kanseriyle ilişkisine yeterince dikkat çekilmediğini belirtti.

Araştırmalara göre, endometrium kanseri hastalarının yüzde 58’inin obezitenin bu hastalık için risk oluşturduğunu bilmediğini aktaran Özdemir, “Erken evrede yakalanmış bir endometrium kanseri, laparoskopik veya robotik cerrahiyle yüzde 85 oranında başarıyla tedavi edilebiliyor. Ancak ileri evrede teşhis edildiğinde ölüm oranı ciddi şekilde artıyor” ifadelerini kullandı.

“Kadınlar ideal kilolarını korumalı”

Obez bireylerde endometrium kanserine bağlı ölüm riskinin, ideal kilosundaki kadınlara göre 2,5 ila 6 kat daha fazla olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özdemir, şu önerilerde bulundu:

“Kadınların ideal kilolarını korumaları teşvik edilmeli, kilolu olanların ise düzenli jinekolojik kontrollerini yaptırmaları büyük önem taşır. Kamuoyunda obezitenin rahim kanseriyle ilişkisi daha güçlü bir şekilde vurgulanmalı, farkındalık artırılmalıdır.”