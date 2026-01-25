Kurutma makinelerinin kış aylarında daha yoğun kullanılmasıyla birlikte, uzmanlar önemli bir detaya dikkat çekiyor. Yıkama ve kurutma işlemi tamamlandıktan sonra makinenin kapağının hemen kapatılması, cihaz içinde nem ve sıcak havanın hapsolmasına neden oluyor. Bu durum hem makinenin ömrünü kısaltıyor hem de yangın riskini artırıyor.

Elektrik kaynaklı yangınlarda üst sıralarda yer alıyor

Ulusal Önleme ve Koruma Merkezi verilerine göre ev yangınlarının yüzde 25 ila 30’u elektrik kaynaklı arızalardan çıkıyor. Kurutma makineleri, bu yangınların en sık görüldüğü cihazlar arasında bulunuyor. Makine içinde biriken tozlar, hav kalıntıları ve sıcak hava, yangın için uygun bir ortam oluşturuyor.

Özellikle kış döneminde kullanılan kalın polarlar ve battaniyeler, daha fazla lif bırakıyor. Kurutma sonrası kapağın kapatılması, bu liflerin nemle birlikte makinenin iç devrelerine ve tahliye borularına yapışmasına yol açıyor. Zamanla bu birikimlerin ciddi arızalara neden olabildiği ifade ediliyor.

Kapağın aralık bırakılması öneriliyor

Beyaz eşya uzmanları ve teknik servisler, iki kullanım arasında kurutma makinesinin kapağının en azından aralık bırakılması gerektiğini vurguluyor. Döngü bittikten sonra tambur içinde kalan nemli hava dışarı atılamazsa kötü kokular, conta bölgelerinde küflenme ve çamaşırlarda tortu oluşumu görülebiliyor.

Cihazın iç kısmının tamamen kuruması, liflerin filtrede toplanmasını kolaylaştırıyor ve iç mekanizmaya yapışmasını engelliyor. Bu alışkanlığın, makinenin kullanım süresini uzattığı belirtiliyor.

Profesyonellerden üç temel öneri paylaşıldı

Sektörde faaliyet gösteren Whirlpool ve Mr. Appliance yöneticileri, kullanıcıların üç temel adıma dikkat etmesini öneriyor. Her kurutma sonrası hav filtresinin temizlenmesi, ayda bir kez ise ılık su ve deterjanla filtre gözeneklerinin açılması gerektiği ifade ediliyor.

Küçük alanlarda kullanılan makineler için, işlem sonrası kapağın yaklaşık 30 dakika tam açık bırakılması, ardından hafif aralık tutulması tavsiye ediliyor. Ayrıca yangın riskinin azaltılması için cihazın iç aksamının yılda bir kez profesyonel bir servise temizletilmesi gerektiği vurgulanıyor.