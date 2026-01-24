Survivor 2017 sezonunda gönüllüler takımında boy gösteren ve hem güzelliği hem de parkurdaki performansıyla dikkat çeken Tuğçe Melis Demir, o dönemde 176 yarışmanın 105'ini kazanarak şampiyonluk adayları arasında gösterilmişti. Yılların tecrübesiyle Survivor 2026'da sarı takım formasıyla yeniden Dominik'te ter döken Demir hakkında merak edilenler araştırılıyor. Peki Survivor Tuğçe Melis Demir kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Tuğçe Melis Demir kimdir?

Tuğçe Melis Demir, 11 Şubat 1994 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 31 yaşındaki Demir, Türk buz hokeyi oyuncusu ve milli sporcu olarak tanınıyor. Eğitimini İzmir'de sürdüren Tuğçe Melis, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu.

Küçük yaşlardan itibaren sporla iç içe büyüyen Tuğçe Melis Demir, buz hokeyi sporunda profesyonel bir kimliğe sahip. ODTÜ Buz Hokeyi Takımı ve Türkiye Milli Takımı'nda defans ve forvet pozisyonlarında forma giyen Demir, şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyespor kadın buz hokeyi takımının kaptanlığını yapıyor.

Buz hokeyinde başarılı kariyeri

Tuğçe Melis Demir'in buz hokeyi kariyeri oldukça parlak. 2012 yılında Milenyum Paten SK'ye transfer olan Demir, ardından ODTÜ SK, Buz Korsanları SK ve Buz Beykoz SK'de forma giydi. 2021 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da kaptan olarak mücadelesini sürdürüyor.

Milli takım kariyeri de göz dolduran Demir, 2012'den bu yana Türkiye Milli Takımı'nda yer alıyor. 2011 Erzurum Uluslararası Winter Universiade Şampiyonası'nda ve 2013 IIHF Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. 2013-2014 sezonunda lig şampiyonluğu yaşayan Demir, uluslararası arenada da ülkemizi başarıyla temsil ediyor.

Survivor 2017'deki performansı

Tuğçe Melis Demir, 2017 yılında Survivor yarışmasına gönüllüler takımından katılarak büyük dikkat çekmişti. Buz hokeyi geçmişi sayesinde denge gerektiren parkurlarda rakiplerine fark atan Demir, atletik yapısı ve kazanma hırsıyla izleyicilerin favorileri arasına girdi. O sezon katıldığı 176 yarışmanın 105'ini kazanarak yüzde 60'ın üzerinde galibiyet oranı yakaladı ve performans sıralamasında üst sıralarda yer aldı.

Fiziksel özellikleri

1.69 metre boyunda ve 62 kilo olan Tuğçe Melis Demir, kova burcu. Sporcu fiziği ve dayanıklılığıyla Survivor parkurlarında önemli avantaj sağlayan Demir, sosyal medyada @hockeytwinss kullanıcı adıyla Instagram hesabından takip edilebiliyor.

Sarı takımda kimler var?

Yeni kurulan sarı takımda Survivor'un efsane isimleri yer alıyor:

Nagihan Karadere: Survivor'ın en tartışmalı ve rekabetçi isimlerinden biri

Nefise Karatay: Güçlü fiziksel performansıyla tanınan eski yarışmacı

Sercan Yıldırım: Stratejik hamleleriyle bilinen deneyimli isim

Büşra Yalçın: Survivor 2019'da yarışmış deneyimli isim

Doğuş: Ünlü şarkıcı, ilk kez Survivor'da yarışacak

Ünlü şarkıcı, ilk kez Survivor'da yarışacak Barış Murat Yağcı: Daha önce Survivor'da mücadele etmiş deneyimli yarışmacı