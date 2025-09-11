Son Mühür- Basın İlan Kurumu , Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin “Ziyaretçi Trafiklerinde Ağır İhlal” başlıklı 63. maddesini ihlal ettiği belirlenen Düzce merkezli bir internet haber sitesinin resmi ilan yayımlama hakkını sona erdirdi.

Kurul kararında, söz konusu siteye daha önce ilan hakkının geçici olarak durdurulduğu, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından ise bu hakkın tamamen kaldırıldığı vurgulandı. Ayrıca site, iki yıl boyunca aynı alan adı veya aynı imtiyaz sahipliği ile yeni bir başvuru yapamayacak.

“Müsamaha yok”

Kurum, son iki yılda süreli yayınların defalarca mevzuata uygun yayıncılığa davet edildiğini, özellikle 1 Nisan 2023’ten itibaren internet haber sitelerinin BİK Analitik sistemi üzerinden takip edildiğini hatırlattı. Açıklamada, ölçümleme sistemine müdahale edenlere hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceği açıkça ifade edildi.

14 site için şüpheli trafik tespiti

BİK’in açıklamasında, 28 Temmuz - 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında farklı şehirlerde faaliyet gösteren 14 internet haber sitesinin ziyaretçi trafiğinde olağandışı hareketlilik saptandığı belirtildi.

İstanbul merkezli bir yer sağlayıcı firmaya ait tek IP üzerinden BİK Analitik kodlarının doğrudan tetiklendiği, bu yolla sahte trafik üretildiği ifade edildi. Kurum, bu girişimlerin “ölçümleme sistemini manipüle etme” kapsamına girdiğini belirtti.

Suç duyurusu savcılığa yapıldı

Basın İlan Kurumu, manipülasyon girişiminde bulunan fail veya failler hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada, “BİK Analitik sistemine yönelik herhangi bir müdahaleye göz yumulmayacak, ihlallerin tespiti halinde en ağır yaptırımlar uygulanacaktır” denilerek basın sektörüne net bir mesaj verildi.