Son Mühür/ Osman Günden - Menderes Belediyesi, çocukların güvenli oyun alanlarına kavuşması amacıyla ilçedeki parklarda kauçuk zemin yenileme çalışması başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sertleşmiş ve yıpranmış kauçuk zeminleri sökerek yerlerine yeni kauçuk kaplama döşedi.

İlk etap kapsamında Kasımpaşa Mahallesi’ndeki Mahmut Şentürk Parkı ile Mithatpaşa Mahallesi’ndeki Mübadele Parkında çalışmalar tamamlandı. Program doğrultusunda uygulamanın diğer parklarla devam edeceği belirtildi.

Başkan Çiçek: “Çocuklarımızın sağlığı her şeyden değerli”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yürütülen çalışmaların çocukların güvenliği için hayata geçirildiğini belirterek şunları ifade etti: “Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Oyun alanlarında düşme ve yaralanma risklerini azaltmak adına zemin yenileme çalışmasını başlattık. Menderes genelinde tüm parklarımızın kauçuk zeminlerini yenilemeyi hedefliyoruz. İlk iki parkımızda işlemleri tamamladık. Hiç zaman kaybetmeden diğer parklarımızda da çalışmalara geçeceğiz.”