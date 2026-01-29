Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Chyngyz Toktobekoviç ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Görüşmeye, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selin Sayın Kapancı ile Kırgızistan Konsolosluğu yetkilileri Esen Almasbekov, İliyaz Shanyev ve Başkonsolos Yardımcısı İlyaz İsmailov da katıldı.

Kardeş şehir ilişkileri canlandırılacak

Başkan Tugay, İzmir ve Bişkek’in kardeş şehir olmasına karşın ilişkilerin beklenen seviyede olmadığını belirterek iki şehir arasında iş birliğini artırmak için özel projeler yürüttüklerini ifade etti. Tugay, “Bişkek ile ilişkileri güçlendirmek istiyoruz. Ticaret ve yatırım alanlarında gerekli adımları atmaya hazırız. Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan ile ilişkilerimiz gelecekte büyük önem taşıyor. Karşılıklı destek bu süreçte kritik” dedi.

21 Mart Bahar Bayramı’na davet

Başkan Tugay, İzmir’de 21 Mart’ta düzenlemeyi planladıkları bahar bayramı kutlamalarına Kırgız heyetini davet etti. Kutlamada Türkiye ve diğer ülkelerden sanatçıların yer alacağını belirten Tugay, etkinliğin Kültürpark’ta organize edileceğini ve İzmir’de ilk kez böyle bir bayram kutlaması yapılacağını söyledi.

Başkan Toktobekoviç: Ticari ve turistik iş birliği önemli

Kırgızistan Başkonsolosu Chyngyz Toktobekoviç, İzmir’e ilk ziyaretinde şehri ve insanlarını beğendiğini ifade ederek, Bişkek ile İzmir arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Toktobekoviç, “Ticari anlaşmaların artırılması, turizmin geliştirilmesi ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi önceliklerimiz arasında. İzmirli iş insanlarını Kırgızistan’da ağırlamaktan mutluluk duyarız” dedi.

Cengiz Aytmatov’un adı İzmir’de yaşatılacak

Başkan Tugay, Kırgız edebiyatının usta ismi Cengiz Aytmatov’u İzmir’de bir kütüphane ve heykelle anmak istediklerini açıkladı. Tugay, “Aytmatov’un eserleriyle bağlantılı etkinlikler düzenlemek ve kentimize kazandırmak istiyoruz” diye konuştu. Başkonsolos Toktobekoviç ise bu girişimi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İzmir ve Bişkek arasındaki iş birliği ve kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik adımların önümüzdeki dönemde somut projelerle desteklenmesi bekleniyor.