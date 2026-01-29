Son Mühür/ Beste Temel - Çiğli Belediyesi tarafından organize edilen gezi kapsamında çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda çok sayıda hayvan türünü yakından görme imkânı buldu. Belediyenin tahsis ettiği servislerle parka güvenli ve planlı şekilde ulaştırılan çocuklar, doğayı yerinde tanıma fırsatı elde etti. Gezi süresince çocukların çevre bilinci kazanmasına yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Aileler de çocuklarına eşlik ederek etkinliğe katıldı. Park alanında geçirilen zaman, aileler açısından da sosyal paylaşıma imkân sağlayan bir buluşmaya dönüştü.

Çiğli’de sosyal belediyecilik vurgusu

Kadınlar ve çocuklara yönelik sosyal projelere ağırlık veren Çiğli Belediyesi, yarıyıl tatilinde gerçekleştirilen bu organizasyonla sosyal dayanışmayı pekiştirdi. Etkinlik sayesinde çocuklar tatil döneminde kent dışına çıkmadan doğayla temas kurma olanağı elde etti.

Başkan Yıldız: “Çocuklarımızın heyecanı doğru yolda olduğumuzu gösterdi”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede çocukların mutluluğunun öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Yıldız, şu ifadeleri kullandı: “Çocuklarımızın ve kadınların sosyal hayata daha güçlü katılımını çok önemsiyoruz. Yarıyıl tatilinde onların yanında olmak, hem eğitici hem de keyifli etkinliklerle buluşturmak bizim temel sorumluluklarımızdan biri. Doğal Yaşam Parkı gezisinde çocuklarımızın gözlerindeki heyecan, doğru bir hatta ilerlediğimizi açıkça gösterdi. Çiğli’de sosyal belediyeciliği güçlendiren çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz.”